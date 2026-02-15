农历新年前夕警西贡反「黑的」 拘7男女涉多收车资逾3倍

警方于过去两日（13日及14日），在西贡郊野公园一带展开代号为「驹始」的行动，打击农历新年前夕的士滥收车资的违法行为。期间人员「放蛇」乔装内地游客，发现有「黑的」司机收取超出逾3倍的车资，共拘捕6男1女，扣查7辆涉事的士。

东九龙总区交通部执行及管制组特遣队潘俊豪于今早（15日）讲述行动情况，指出由于涉案的司机警觉性相当高，警方在采取行动前，已派出便装人员进行长时间观察和部署，仔细记录相关车牌和犯案手法。当时机成熟，警方派员乔装乘客，并设置策略性路障，成功截获7辆涉及滥收车资的的士，拘捕6男1女（年龄介乎40至71岁）。

消息称，被捕人士涉滥收车资的对象主要是内地游客，涉案的路程主要由西贡万宜水库东霸或西湾亨，前往西贡市中心，其中一宗则前往沙田。案中一般的车资应该为60元，但他们索价高达200元，即超资达3倍以上。消息称，其中一名50岁被捕男司机，的士上藏有少量壮阳药。7名被捕人涉嫌「滥收车资」、「企图滥收车资」、「没有展示的士计程表指示器」、「没有将的士司机证摆放在证件架上」，以及「管有第一类毒药」等，涉案的7辆的士亦被扣留作进一步检验。