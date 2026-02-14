宝福山骨灰被盗丨翁静晶证已寻回刘家良骨灰：好激动 稍后将安排撒灰

《星岛》今日（2月14日）独家报导，警方成功寻回两个于沙田宝福山被盗走的骨灰龛，其中一个属于已故一代武打巨星刘家良师傅，另一个骨灰龛属于已故著名电影出品人向华胜。及至今晚，翁静晶亦在YouTube频道《危险人物2.0》的直播中，证实已在今日情人节接回刘师傅骨灰，直言心情激动，稍后会安排海上撒灰，并捐出龛位出售所获的款项。

翁静晶在直播中讲述事件，她指昨日下午5、6时左右接到宝福山通知，对方称已寻回刘家良的骨灰，并问她何时可取骨灰，「真系好激动，我当时唔喺香港，即刻赶返嚟费时夜长梦多，我亦都即刻问返警方系咪有件咁嘅事」。据她了解，警方已寻回骨灰一段时间，但仍有绑匪未落网，所以未能告知整件事的来龙去脉，而她亦在今日到宝福山取回骨灰。

翁静晶指傍晚到宝福山，职员问她想不想将刘家良的骨灰放回龛位，她第一刻的反应是「唔想摆」，「我再摆返落去，将来又被人偷过，咪得个『搞』字，而且而家过年，唔通拎返屋企咩」，惟她思前想后，最终决定将刘的骨灰拿回家，不放回龛位，并将龛位的石碑及两旁的洪拳口诀「刚柔逼直分定寸，提留运制订乾坤」拆下拿走。

将海上撒灰 刘家良龛位石碑放虚云寺

对于可以寻获刘家良的骨灰，她表示非常高兴，又指原本已「打定输数」，「无几耐之前，警方话啲贼将骨灰埋喺地下，初时都以为当无咗，放低晒，点知最后都揾得返…成件事发生得好快，太多人通知，我连自己个女都未有时间通知」。

她指稍后会安排海上撒灰，并将刻有十八般武艺的龛位石碑放在虚云寺，稍后会把15个龛位出售，所获的款项捐给独居长者，「我曾经讲过，如果骨灰系揾返，我系必定会撒灰，唔会摆返系度，唔通摆喺度再俾你偷过？同埋唔好咁介怀啲骨灰摆系咩高档地方，呢啲已经无需要」。

另外，翁静晶又指已故著名电影出品人向华胜的骨灰亦被寻获，但宝福山创办人冯成的骨灰则未知是否已经被寻回。最后她以「干探」赞扬今次查案的警察，「香港咁大，你要揾返呢几甖嘢，你估易揾呀？知道佢哋今次非常艰难先揾得返啲骨灰，真系唔容易」。

翁静晶在过去的影片中透露，刘家良师傅的骨灰被盗后，「绑匪」向她勒索金额高达6000万元，但她斩钉截铁地表示拒付赎金，直言「6蚊都唔会畀，我唔会为呢件事畀一毫子嘅赎金」，认为妥协只会助长歪风，亦违背自己原则。

