年廿七出境高峰 市民趁长假出发外游迎新岁 罗湖等口岸人头涌涌

临近农历新年，多名市民出发到外地旅游，不少航空公司的柜位出现等候办理登机手续的人龙有在港工作多年的内地人计划回乡过年探望家人，有港人趁机与家人到澳洲旅行，享受天伦之乐。至于陆路出行方面，罗湖口岸及高铁西九龙站亦人头涌涌，秩序大致正常。入境处预计今日（14日）至本月23日，约有1138万人次包括香港居民及访客，经各海、陆、空管制站进出香港，预计今日是陆路出境高峰期。

《星岛头条》今日到机场了解，见到多间航空公司的柜位出现人龙，甚至有个别柜位出现「打蛇饼」情况，不少市民一家大小，带上行李箱及背包办理登机手续，秩序大致良好。在港工作多年的胡小姐表示，自己已有多年没有回乡过年，遂决定今年回西安探亲并预计留9日。她指西安物价低，过年可以放炮仗，而且四周张灯结彩，与香港的新年气氛完全不同，「 好多年无返去，今次过年都系好唔容易，因为我全部屋企人都返西安过年。」

另外，港人黄太与丈夫及女儿一同前往澳洲，探望在当地生活的儿子，预计会逗留17日，顺便庆祝农历新年。她指当地的过年气氛不及香港，而且物价较高，但可以与家人团聚，故没有太多计较。至于市民叶先生亦与妻子远赴澳洲布里斯班过农历新年，并计划在当地自驾游9日，预计整个行程花费6万港元。被问到为何不留港过年，他指二人平日生活忙碌，需要出外休息数天「充下电」，「你话香港点样充到电？啲亲戚朋友喺度虚假拜年，无乜意思，工作唔多唔少都有压力，但都无办法，唯有抽几日假期去下」。

陆路各口岸开始出现回乡人潮

陆路出行方面，各口岸早上开始出现回乡人潮，罗湖口岸有市民带同一家大细，拖着行李箱「一抽二褦」北上，秩序大致良好。至于高铁西九龙站亦人头涌涌，有乘客乘客提前到高铁站，候车大堂内的座椅亦几近坐满。

入境处预料由今日至本月23 日，约有1138万人次包括香港居民及访客，经各海、陆、空管制站进出香港。预计今日是陆路出境高峰期，出境人次约636000，而入境高峰期为本月22日，入境人次约663000。

入境处表示，截至今日早上10时，本港各出入境管制站合计录得超过22.1万人次出入境，其中机场处理逾4.7万人次，为最繁忙口岸，其次为罗湖管制站，有2.9万人次。整体出境人次约13.6万，远高于入境的8.4万人次，当中香港居民占超过11.7万人次出境。