大围单车贼频频出没 今晨又犯案 正义男喝止无果

大围偷单车猖獗！一名口罩贼今（14日）晨在名城对开，光天化日下，当众剪去铁链，偷走一辆Brompton折叠单车，有司机路见不平大声喝止：「偷单车」，贼人气定神闲踏着单车逃去无踪，该司机陈先生对《星岛头条》表示：「当时好多人，佢都敢偷，真系狼死。」

陈忆述，早上8时许，他准备驾车送小朋友去上兴趣班，在名城对开等女佣时，一名年约30岁、戴口罩的男子，身穿黑色外套及啡色长裤，走近一辆橙色折单车旁边，左右扫视片刻后，蹲下从背囊取出一把大铰剪，剪开铁链取走单车。

「好熟手，应该系惯犯」，陈表示，当时见状曾开车窗大叫：「偷单车」，贼人没有理会，踏单车逃去。他指，相信贼人事后将单车卖给大围的单车舖，套现一千几百元。

陈把片段放上网，引起网民热议，有网民表示：「上二星期我部单车都系喺大围比人偷，我觉得似系同一个人，我已经报警但未有消息。」

被偷去的单车属Brompton品牌，简称「小布」，约值两万元，是英国顶级折叠自行车品牌，以其独特的「三折式」设计著称，能在约 20 秒内折叠成紧凑体积，适合城市使用，在港深受欢迎。