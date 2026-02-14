土瓜湾「沙胆贼」予取予求 连续八日夹公仔店偷模型摆设

土瓜湾出现超级「沙胆贼」，一间夹公仔店连续八日遭同一男子偷窃，专偷店主珍藏模型，30多件原本给顾客欣赏的模型，数日间被偷得七七八八，损失数千元，店主日前于fb上载窃贼片段，引起网民关注。他对《星岛头条》表示，店舖盗窃见惯不怪，但未遇过天天来偷的贼人。

店主李先生经营夹公仔店约5年，在土瓜湾道开设一间夹公仔店，店内最特别的地方是李把多年的珍藏品放在店内任人欣赏：「谂住开咗嘅模型都卖唔到钱，谂住摆喺度俾人欣赏，都无预过会有人咁偷。」

李指出，贼人偷公仔经常发生，每隔两、三个月一宗，「撞密码锁开公仔机偷公仔，揾嘢撩公仔，成个人卷入部机度偷公仔都试过。」但从未见过日日来偷的「沙胆贼」，李形容贼人行为如同潮语「做日任」：「好似打机有啲任务，每日都必须做，等同每日都要食饭瞓觉咁。」

涉事贼人年约70岁，本月5日起开始在店内偷模型摆设，之后连续八日风雨不改到来，把夹公仔店当作自己店舖「予取予求」，店内30多件摆设差不多被偷得一干二净。

李表示，这批模型摆设包括十几只「景品」公仔、数只PVC公仔及数只雷姆、拉姆一番赏公仔，总值数千元。他坦言，虽然被盗的公仔价钱有限，但是自己珍藏，难免有点心痛。

店内的闭路电视显示，贼人进入店内浏览一番，对机内的公仔兴趣不大，反而对摆放在高处的模型公仔甚感兴趣，仰望片刻后伸手去取，然后若无其事离去。最夸张是发生于前日（12日）晚上8时许，贼人将装在透明胶箱内的「白无垢」公仔整个搬走，猖狂程度令人咋舌。

李表示，曾打算在附近埋伏，待贼人出现就人赃并藏将他擒住，殊料对方神出鬼没，早上至夜晚不定时出没，且手脚极快偷完就走，他屡次徒劳无功。由于牵涉的金钱不多，至今未有报警，希望对方回头是岸。他又说，贼人多次穿着拖鞋，不排除是附近街坊，有传贼人居住区内某安老院，至于为何惯性来偷窃则不得而知。