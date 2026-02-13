Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丽星邮轮「领航星号」故障滞停海运大厦 逾千乘客排足5个钟食白果 船公司致歉退款

突发
更新时间：22:24 2026-02-13 HKT
发布时间：22:24 2026-02-13 HKT

停泊在尖沙咀的丽星邮轮旗下「领航星号」，今日（2月13日）下午起因技术问题故障，大批位于海运大厦的乘客无法登船，大排长龙并鼓噪。至晚上8时许，全艘船仍乌灯黑火，逾千乘客照旧扶老携幼排队等候，未知何时能恢复。至晚上9时许，船公司最终宣布无法成行，将安排退款改期等方案及补偿，乘客守候5小时却「食白果」，只能无奈散去。丽星邮轮回复《星岛头条》查询时，亦就事件向乘客致歉。

船公司称发生「技术问题」 会补偿乘客

最初有「领航星号」乘客下午4时左右起在社交平台发帖，称于海运大厦内排队多时仍未获许上船，不少人表现烦躁，纷纷质问职员原因及恢复时间。职员亦忙于解答，并向排队乘客派发樽装水。其后，船公司派发第一张通告，称因「技术问题」导致登船延误，会为乘客提供200元现金或消费额作补偿，惟仍未提及准确恢复时间。

乘客直言扫兴 透露原行程为3日2夜公海游

然而至晚上8时许现场所见，全艘船仍乌灯黑火，船内职工纷纷走到甲板通风位置。逾千乘客扶老携幼「一抽二褦」，照旧在海运大厦登船大堂排队，甚至席地而坐。由于职员当时尚未通知何时恢复或是否取消，因此乘客只能继续守候。

乘客郭先生表示，邮轮行程是公海游，3日2夜后返回香港。行程原定下午约5时可以开始上船，并于晚上8时截止。他一行三人下午4时许到海运大厦排队，然而至晚上8时许登船仍受阻滞，直言扫兴。郭先生坦言不清楚具体故障原因，船公司职员也未通知他们何时修好，据他所见甚至有人决定自行离开，但他决定继续等等。

行程最终取消 丽星邮轮致歉

惟至晚上9时许，船公司职员用大声公广播，宣布行程告吹并致歉，又派发第二份通告交代退款安排。网上流传通告所见，旅客可选择取消行程退款，或改期至今年8月30日前任一同款行程；除早前每位乘客补偿200元外，另追加每间客房补偿500元。乘客们守候多时却「食白果」，只能无奈陆续散去。当中有行动不便持拐杖长者乘客，离开时需要有人搀扶。

丽星邮轮回复查询时表示，遗憾宣布原定于2月13日由香港海运码头出发的「领航星号」2晚公海航次因突发技术问题而取消。受影响的乘客已获个别通知，船公司正提供必要的协助及赔偿。船公司对是次取消造成的不便深表歉意，并正积极为所有受影响的乘客提供支援。受影响的乘客现可选择多项灵活安排，包括更改航程或获取全额退款。丽星邮轮强调，一直坚定致力为乘客提供安全及愉悦的旅游体验，感谢乘客及合作伙伴在此期间的理解与耐心。

