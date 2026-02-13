廉署拘22人 涉7大厦屋苑大维修贪污 据悉阻截荃湾中心亿元合约批出

廉政公署本星期初（2月9及10日）采取代号为「狮子山」的执法行动，打击楼宇大维修工程涉嫌贪污及相关违法行为，涉及全港多区7个屋苑及大厦，拘捕共22人（17男5女，36至78岁），包括4间工程顾问公司及3间工程承办商的董事及职员，以及部分屋苑及大厦的业主立案法团主席。

3屋苑3单幢住宅1工厦大维修涉贪 合约总值逾2亿元

行动涉及3个屋苑、3座单幢住宅大厦及1座工业大厦的大维修工程，分布荃湾、深水埗、大角咀、新蒲岗、观塘、上环及筲箕湾等地，工程合约金额介乎200万元至逾1亿元，总值逾2亿元。其中两项总值逾1亿元的工程仍在筹备阶段，廉署执法行动成功阻截批出工程合约。消息指，及时阻截的1亿元工程合约涉及荃湾中心。

廉署人员在行动中根据法庭手令搜查多个地点，包括涉案工程顾问公司及工程承办商的办公室，并检走多项证物，包括相关大维修工程的招标和工程文件，以及银行和会计纪录。

消息指，及时阻截的1亿元工程合约涉及荃湾中心。资料图片

有法团主席泄招标试题 助工程顾问公司获聘

廉署早前接获贪污投诉，指有工程承办商涉嫌藉贪污手段，行贿工程顾问公司及法团成员以取得屋苑及大厦的大维修工程合约。

廉署调查发现，有工程顾问公司及工程承办商的帐目怀疑造假以掩饰不寻常收入及支出。调查又发现其中一名法团主席涉嫌应入标工程顾问公司要求，泄露机密招标面试题目，协助对方成功获聘为相关工程的顾问。相关贪污调查仍在进行，廉署不排除再有进一步执法行动。

廉署采取执法行动后，已主动联络有关屋苑及大厦的相关持分者，提醒他们在跟进涉案工程时需留意的贪污风险。

廉署强调，一直密切关注涉及楼宇管理及维修的贪污情况。资料图片

廉署：全力打击楼宇维修工程涉贪

廉署强调，一直密切关注涉及楼宇管理及维修的贪污情况，采取结合执法、预防及教育的「三管齐下」的全方位策略，并会继续与相关政府部门及机构紧密合作，全力打击楼宇维修工程中可能涉及的贪污及其他不法行为。

廉署提醒公众及相关业内人士，如怀疑任何与楼宇维修相关的贪污行为，应立即向廉署举报。廉署24小时举报贪污热线 : 25 266 366。