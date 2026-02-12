Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙湾呈祥道两车互撼 平治男司机昏迷送院不治

突发
更新时间：22:54 2026-02-12 HKT
发布时间：22:54 2026-02-12 HKT

长沙湾呈祥道往荃湾方向近明爱医院，今日（2月12日）晚上9时半左右，一部平治私家车与一部七人车相撞，其中平治男司机昏迷，七人车司机则仍清醒并报警求助。救护员接报赶至，随即将昏迷平治司机就近送往明爱医院抢救，可惜最终不治。目前意外原因仍在调查。

事后现场所见，白色平治停在路肩，车头损毁，残骸散落一地，车内气囊弹出；至于黑色七人车则停在快线，左边车身凹陷。警员在场调查及清理期间，现场一段呈祥道部分行车线封闭，交通繁忙，龙尾延至毕架山花园一带。

