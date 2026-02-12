Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警方国安处新春艺聚揭幕 以文化加强国安意识 周一鸣：文化是国家民族灵魂

更新时间：20:43 2026-02-12 HKT
发布时间：20:43 2026-02-12 HKT

为进一步推动国家安全教育及弘扬中华优秀传统文化，香港警务处国家安全处（国安处）、警察工艺会、公共关系部、油尖警区及警队「传承计划」于今日至星期一（2月12至16日、年廿五至廿九）在尖沙咀K11 Art Mall地下露天广场携手合办「陶铸国情‧马跃新程」新春国安艺聚，透过精致的陶艺展品及文化工作坊，深化市民对国家安全与文化传承的认识。

活动今日举行开幕礼，警务处处长周一鸣、副处长（国家安全）简启恩、国家安全处处长江学礼、著名陶艺家何大钧及警察工艺会主席徐湘儿等出席主礼。活动以「陶铸国情‧马跃新程」为主题，展出之陶艺作品紧扣总体国家安全观中的文化安全、生态安全及粮食安全三大重点领域，以艺术形式呈现国家安全与日常生活的紧密联系。周一鸣在致辞时强调，文化是国家与民族的灵魂，期望市民透过欣赏陶艺之美，深入认识国家优秀传统文化，从而思考维护国家安全的重要性。

周一鸣亦感谢耆乐警讯会员、青年国安大使及少年警讯成员和「传承计划」大使带领的超过八十位来自九龙华仁书院及嘉诺撒圣玛利书院师生参加艺聚，积极培育年轻一代的家国情怀与国民身份认同。处长同时衷心感谢油尖区国安地区导师立法会议员叶傲冬和陆伟棋博士及油麻地街坊会学校校长黄颖诗女士及师生，于社区层面持续推动国安教育，提升公众意识。
 
周一鸣表示，「国家安全，人人有责」，警队会继续采取多元化及贴近生活的方式推广国家安全教育，积极提升市民自觉维护国家安全意识，共同努力建设香港、贡献国家。适逢农历新年将至，周一鸣亦代表警队向全港市民拜年，祝愿大家身体健康，共度欢乐祥和的新年。

