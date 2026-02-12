Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

落马洲23岁抵港女偷运11只宠物鼠被捕 包括飞鼠老鼠仓鼠天竺鼠

突发
更新时间：17:33 2026-02-12 HKT
发布时间：17:33 2026-02-12 HKT

香港海关人员昨日（2月11日）在落马洲支线管制站入境大堂，截查一名23岁抵港女子，经检查后，在其所持的纸袋内检获一批怀疑非法进口动物，遂拘捕该名女子。涉案动物包括包括1只蜜袋鼯（俗称飞鼠）、3只老鼠、3只仓鼠及4只天竺鼠，共约值1600元。案件已转交渔农自然护理署作跟进调查。

海关提醒市民，任何人未领有有效许可证而将动物输入香港，即属违法。根据《狂犬病规例》，任何人非法输入动物、动物尸体或动物产品，一经定罪，最高可被判罚款5万元及监禁1年。

