落马洲23岁抵港女偷运11只宠物鼠被捕 包括飞鼠老鼠仓鼠天竺鼠
更新时间：17:33 2026-02-12 HKT
发布时间：17:33 2026-02-12 HKT
发布时间：17:33 2026-02-12 HKT
香港海关人员昨日（2月11日）在落马洲支线管制站入境大堂，截查一名23岁抵港女子，经检查后，在其所持的纸袋内检获一批怀疑非法进口动物，遂拘捕该名女子。涉案动物包括包括1只蜜袋鼯（俗称飞鼠）、3只老鼠、3只仓鼠及4只天竺鼠，共约值1600元。案件已转交渔农自然护理署作跟进调查。
海关提醒市民，任何人未领有有效许可证而将动物输入香港，即属违法。根据《狂犬病规例》，任何人非法输入动物、动物尸体或动物产品，一经定罪，最高可被判罚款5万元及监禁1年。
最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
2026-02-11 08:00 HKT
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
2026-02-11 11:00 HKT