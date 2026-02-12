农历新年｜年初二烟花下午5时起封路 警方将循不同平台向粤车南下司机交代资讯

为配合年初一（2月17日）晚上8时在尖沙咀举行的新春国际汇演之夜，以及年初二（2月18日）晚上8时在维港举行的农历新年烟花汇演，警方及海事处今日（2月12日）交代届时港岛及九龙多区将实施的多项特别交通安排。警方称，年初一新春汇演方面，尖沙咀一带将由当天下午3时30分起分阶段封路及安排相应改道，直至约晚上11时45分道路重开；至于年初二维港烟花方面，九龙及港岛则先后于当日按下午5时及6时起分阶段封路，直至人潮散去。

警方表示，去年初一新春汇演约3万人观赏，年初二则约26万人于维港两岸观赏烟花，警方不估计今年情况，但届时会按不同人数和情况作足够部署，确保庆祝活动顺利举行。另外因应粤车南下，警方将会透过不同社交媒体，包括微博及小红书等，向内地民众交代封路资讯，而当日现场警员也会向驾驶者发出适当指示。

警方及海事处今日（2月12日）交代届时港岛及九龙多区将实施的多项特别交通安排。杨伟亨摄

年初一新春国际汇演之夜安排

道路封闭：尖沙咀区一带的道路，包括巡游队伍途经的广东道、海防道及弥敦道，以及介乎漆咸道南与天星码头之间的一段梳士巴利道，会由当天下午3时30分起分阶段封路及安排相应改道，直至约晚上11时45分道路重开。封路期间，受影响道路上的士站（包括的士上落客点）、公共小巴站、路旁停车位及私人停车场将暂停使用。

公共运输服务安排：因应封路安排，行经受影响地区的巴士及专线小巴路线会临时改道或暂停服务；位于受影响地区内的相关巴士站及专线小巴站，将暂停使用或迁移；港铁路线包括港岛线、东铁线及屯马线将会因应乘客需求而加强服务；及过境巴士服务方面，佐敦至皇岗口岸的短途跨境巴士服务位于中国客运码头公共运输交汇处的中途站点将由下午约3时起暂停使用。

年初一新春国际汇演之夜范围。

年初二农历新年烟花汇演安排

道路封闭：港岛中区、湾仔及东区将由当天下午约6时起分阶段封路及安排相应改道。另外，介乎民康街与维园道之间的一段东区走廊（西行）会由晚上7时45分起临时封闭，禁止车辆（专营巴士除外）驶入，直至道路重开。九龙区方面，尖沙咀及西九文化区一带由下午约5时起，分阶段封路及安排相应改道，直至人群散去及道路重开。封路期间，受影响道路上的的士站（包括的士上落客点）、公共小巴站、路旁停车位及私人停车场将暂停使用。



公共运输服务安排：因应封路安排，行经受影响地区的巴士及专线小巴路线会临时改道或暂停服务，位于受影响地区内的相关巴士站及专线小巴站，将暂停使用或迁移；港铁服务方面，港岛线、荃湾线、观塘线、南港岛线、东涌线、东铁线及屯马线会因应乘客需求而加强服务；电车服务会按乘客需要加强班次服务；

中环至半山自动扶梯系统在年初二将延长服务时间至翌日凌晨2时；天星小轮、新渡轮、港九小轮、愉景湾航运、珀丽湾客运及富裕小轮将于年初二下午5时05分起陆续调整及暂停部分航班服务，以配合烟花汇演；



另外，皇岗口岸短途跨境巴士服务方面，将有以下临时站点安排：湾仔至皇岗口岸的短途跨境巴士服务位于会展站公共运输交汇处的站点，将由下午约5时起暂停使用至道路重开，临时总站将设于轩尼诗道（西行）近修顿中心；及佐敦至皇岗口岸的短途跨境巴士服务，将由晚上8时至晚上11时于香港西九龙站外的汇民道旅游巴士上落客区增设临时上客点；其位于中国客运码头公共运输交汇处的中途站点将由晚上约7时起暂停使用。

左起：港岛总区交通部执行及管制组总督察刘俊豪、西九龙总区交通部执行及管制组总督察郑俊杰、水警总区行动部总督察叶振忠、海事处海港巡逻组署理高级海事主任黄浩君。

运输署呼吁

受广泛封路影响，运输署预计港岛北一带（包括铜锣湾、湾仔、金钟、中区及东区走廊）、九龙尖沙咀及西九文化区一带，以及海底隧道和香港仔隧道的交通将会显著挤塞。驾驶人士请避免驾车前往上述受道路封闭影响的地区，如遇交通挤塞，请保持忍让及小心驾驶，并遵从在场警务人员的指示。

运输署呼吁市民应尽量使用公共运输服务，以避免交通挤塞及不必要的延误。运输署及警方会密切留意交通情况，并会在有需要时采取适当措施。警方将视乎各区当时的人潮及交通情况，调整有关交通安排。市民请留意电台、电视台或运输署「香港出行易」流动应用程式发放的最新交通消息。

有关特别交通及公共运输安排详情，市民可浏览运输署网页（www.td.gov.hk）、「香港出行易」流动应用程式或参阅公共运输营办商所发出的乘客通告。