海关去年整体案件3.8万宗 逾七成涉私烟 有家长利用跨境学童偷运

香港海关回顾2025的工作，去年执法案件录得38869宗，较前年上升24%，检获物品总值约93.7亿元，共拘捕逾3.6万人。当中私烟占整体案件的75%，共有29037宗，按年上升36%，检获约6亿支私烟。海关关长陈子达表示，升幅主要来自从旅检通道截获入境人士携带的超额免税香烟数量有所上升，相信受因应高额调升烟草税影响。他亦指，海关去年侦破多宗走私贵金属案件，数量显著上升。

陈子达表示，入境人士携带超额免税烟而以罚款代替诉讼的涉案人数为26985人，较前年上升41%，人员亦发现有犯罪集团聘用旅客，以「蚂蚁搬家」方式走私香烟进入香港。收藏私烟方法层出不穷，有人将私烟包裹在身上或者收藏在内衣，亦有利用轮椅或婴儿车收藏私烟过关，甚至有家长利用跨境学童偷运私烟。

他提醒市民切勿贪图小利成为犯罪集团的「棋子」，买卖私烟同属犯法。海关去年10月推行「完税标签制度」先导计划，上月已顺利完成，计划暂定于今年第四季推行首阶段措施，并于明年第二季全面实施。

走私案件方面，海关共侦破286宗相关案件，上升超过2成，检获货物总值约42亿，不法份子主要利用海路包括远洋轮船及内河船进行走私活动。

陈子达续指，海关去年侦破多宗走私贵金属案件，共检获393公斤黄金，包括3月破获有记录以来最大宗走私金条案件，市值1.1亿元。近年侦破贵金属案件显著上升，由2024年检取1.4亿元贵金属，飙升至去年共检取3.4亿元同类物品。

他补充，在港购买贵金属未有征收任何税款，当中的利润吸引不法份子走私贵金属运至其他地方，海关会继续留意相关情况进行执法，从过往案件可见，走私集团的手法相当复杂，包括将机器内部份零件拆除并以黄金填充。

本港汽油价格屡创新高，导致光顾本地非法油站诱因增加，海关亦加强相关执法行动，去年共捣破39宗非法油站案件，检获逾9万公升未完税汽油，并侦破17宗走私燃油案件。

另外，海关去年侦961宗毒品案件，按年下跌29%，惟检获数量上升近2成。当中大麻、冰毒及氯胺酮成检获毒品种类的首三位，另外有43宗案件涉及依托咪酯。7成毒品在机场检获，而涉及航空旅客的毒品案件上升7升，录得192宗。

至于其他案件，海关去年侦破12宗洗黑钱案件，涉案金额总值约128亿；亦处理了723宗侵犯知识产权案件，按年减少8%，检获97万件侵权物品，总值4.18亿元的侵权货品；以及接获10775宗涉违反《商品说明条例》投诉，按年下跌13%，其中55%涉及服务的投诉。

海关早前推出人工智能虚拟服务大使「小慧」，陈子达透露，相关服务将有所提升，升级版「小慧2.0」会于第一季陆续推出至各个边境口岸，于最前线为旅客提供海关及管制站资讯，即时解答旅客的查询。