大埔广福邨夫妇疑争拗买新电视 妻菜刀斩伤丈夫背部 涉伤人被捕

突发
更新时间：00:37 2026-02-12 HKT
发布时间：00:37 2026-02-12 HKT

大埔发生伤人案。周三（11日）晚上近9时半，警方接获一名53岁姓方男子报案，指与其妻子在广福邨广礼楼寓所内发生争执，其间他遭人以一把长约30厘米的菜刀袭击。

警员接报到场，经初步调查相信方男与妻子因讨论买新电视而发生争执，以涉嫌伤人拘捕其50岁姓姚妻子。她正被扣留调查，案件交由大埔警区刑事调查队第九队跟进。

事件中，方男背部有两处刀伤，分别两厘米和一厘米，他清醒被送往雅丽氏何妙龄那打素医院治理。

