Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

飞机迷疑网售堕海货机碎片 民航意外调查机构：已就事件通知警方

突发
更新时间：00:00 2026-02-12 HKT
发布时间：00:00 2026-02-12 HKT

去年香港发生严重航空事故，一架由阿联酋航空货运公司经营的波音747-481 BDSF型货机，在香港国际机场失事冲出跑道，并撞到一辆机场巡逻车跌入海中，酿成2死事故，民航处意外调查机构早前发表调查初步报告，将事件定性为「意外」。至近日，有飞机爱好者在社交平台公然售卖怀疑涉事货机的残骸碎片，引起网民热烈讨论，直斥「咁嘅人血馒头都吞得落肚」。卖家其后亦在社交平台表示，已将手上所有的碎片交予警方，又承认自己的行为「不道德（immoral）」，已向有关买家退回款项。民航意外调查机构（AAIA）回复《星岛头条》查询时表示，有关早前疑似有人闯入涉及航空意外的飞机残骸，民航意外调查机构已就相关事件通知警方。

有网民表示，有飞机迷早前在社交平台公然售卖涉事货机的残骸碎片，索价100元。在帖文中，他提到自己从「匿名来源（anonymous sources）」取得数块「TC-ACF」（早前失事冲出跑道的货机注册编号）的残骸碎片。不少人认为该名飞机迷行为过份，「单嘢出人命都咁搞？」、「发钱寒咩？」、「人性何在？」、「咁嘅人血馒头都吞得落肚」。

该名飞机迷随后在社交平台连番发文，声称自己到警署备案，并将手上所有的碎片交予警方，惟警员指这些残骸碎片被视作垃圾，重要的残骸碎片已被「相关部门（relevant authorities）取走」，而且他们亦无法证明这些残骸碎片是否属于早前失事的BDSF型货机。他其后承认自己的行为「不道德（immoral）」，已向有关买家退回款项。

民航意外调查机构：已就相关事件通知警方

民航意外调查机构（AAIA）表示，早前已完成对涉事货机的取证，并正分析已收集的数据和资料，以确定意外的情况、成因和促成因素，同时确定进一步需要调查的范围和要跟进的调查方向。民航意外调查机构完成取证后，已于2025年12月通知相关的航空公司处理剩余的残骸。航空公司其后于2026年1月将涉事货机残骸移离倒扣湾。由于该剩余的残骸为相关航空公司的财产，民航意外调查机构并没有参与其后续处理。

就早前疑似有人闯入涉及航空意外的飞机残骸，民航意外调查机构已就相关事件通知警方，呼吁任何人士如有更多资料，请详细提供，以协助警方调查。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
8小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
16小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
影视圈
6小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
13小时前
998岁先有免费火化？火葬预约突现离奇收费表 网民：要北宋出世先得！｜Juicy叮
998岁先有免费火化？火葬预约突现离奇收费表 网民：要北宋出世先得！｜Juicy叮
时事热话
8小时前
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
01:19
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
15小时前
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
影视圈
12小时前