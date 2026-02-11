北大屿山夺命车祸｜27岁的士男乘客头撼大银幕趴车头亡 43岁司机涉危驾被捕
更新时间：20:01 2026-02-11 HKT
北大屿山公路发生致命车祸，一辆新界的士驶至近东荟城对开时直撞箭嘴车，27岁男乘客疑无扣安全带，抛离座位冲上车头，撼穿挡风玻璃重创昏迷，送院后最终不治。警方经调查后，以涉嫌危险驾驶引致他人死亡拘捕43岁姓杨的士司机，他已获准保释候查，须于二月下旬向警方报到，新界南总区交通部特别调查队正跟进调查案件。警方呼吁任何人如目睹意外发生或有资料提供，请致电36611344与调查人员联络。
今早9时49分，一名43姓杨男子驾驶一辆的士沿北大屿山公路往香港国际机场方向行驶时，据报撞向一辆停泊上址的工程车。车上一名27岁姓周的士男乘客被抛出车外，头部受伤，昏迷被送往北大屿山医院治理，于上午11时09分被证实死亡。的士司机手部受伤，而41岁男工程车司机脚部受伤，他们清醒分别被送往玛嘉烈医院和北大屿山医院治理。
相关新闻 : 北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
