屯门井头村谋杀｜51岁女子涉用不锈钢煲杀夫 被控谋杀明天提堂

屯门井头中村发生谋杀案。一名63岁男子，前日（9日）下午被放学回家女儿发现昏卧在床上，头部严重受伤，救援人员接报到场，证实男子已气绝身亡。警方指死者与妻子关系长期紧张，不时为生活琐事陋习及经济问题而有拗撬，估计死者被人用钝物重击头部致命，遂以涉嫌「谋杀」拘捕死者的51岁妻子。同时，警方在单位内检获一个染血的不锈钢煮食煲，疑为案中凶器。至今日（11日），警方暂控一名51岁女子一项谋杀罪，案件将于明日（12日）上午在屯门裁判法院提堂。

事件发生于前日，警方傍晚接报指井头中村一个约300呎的平房内，发现一名男子昏迷。警员及救护员接报到场，发现该男子头部有严重伤势，当场证实死亡。现场除有死者外，还有死者的妻子及女儿在场。调查期间，死者妻子报称不适，头晕及呕吐，其后安排她送往屯门医院治理。

警方经初步调查，得知死者一家三口居于上址逾20年。63岁死者为清洁工人，51岁妻子无业，24岁女儿为学生。死者与妻子均有长期病患，死者有心脏病，妻子有肾病，二人长期关系非常紧张，加上经济拮据，二人不时发生纠纷；女儿亦透露父母长期因生活琐事、陋习和经济问题等争执。

死者女儿称前日凌晨2时，见过父亲在家中用电话，之后她回房睡觉，至清晨她听到有撞击声，但不以为意。至早上7时许，她如常上学，直至傍晚6时许回家，才发现父亲满头血迹，倒卧床上。法医在案发现场检验，相信死者已死去一段时间，与死者女儿的口供脗合；警方在单位内检获一个直径19厘米染血的不锈钢煮食煲，怀疑是案中凶器，稍后交由政府化验所作进一步化验。警方昨晨以涉嫌「谋杀」拘捕死者51岁妻子。警方指疑凶没有精神病纪录，至于死者具体死因有待进一步验尸确定。

