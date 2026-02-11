警联入境处搜北角酒店房 拘两内地女检避孕套浴巾

东区警区特别职务队联同入境事务处人员根据线报及深入调查后，今日（11日）展开代号「冠军」（CHAMPION）的跨部门反非法入境者及非法劳工行动。



行动中，人员突击搜查北角区内一间酒店房间，检获一批证物，包括多个避孕套及一次性浴巾，并以涉嫌「违反逗留条件」拘捕两名年龄分别为32岁及39岁、持双程证的内地女子。被捕人现正被扣留调查。

两名内地女子被捕。警方提供