警联入境处搜北角酒店房 拘两内地女检避孕套浴巾
更新时间：18:02 2026-02-11 HKT
发布时间：18:02 2026-02-11 HKT
发布时间：18:02 2026-02-11 HKT
东区警区特别职务队联同入境事务处人员根据线报及深入调查后，今日（11日）展开代号「冠军」（CHAMPION）的跨部门反非法入境者及非法劳工行动。
行动中，人员突击搜查北角区内一间酒店房间，检获一批证物，包括多个避孕套及一次性浴巾，并以涉嫌「违反逗留条件」拘捕两名年龄分别为32岁及39岁、持双程证的内地女子。被捕人现正被扣留调查。
最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
2026-02-10 12:40 HKT