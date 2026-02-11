2025年警队年结｜去年整体罪案数字跌5.9% 行劫及爆窃案有纪录以来最低

香港警务处今日（11日）举行年结记者会，讲述2025年香港的整体治安情况以及警队本年的工作重点。警务处处长周一鸣表示，2025年全港共录得89137宗罪案，较2024年下跌5.9％，暴力罪案有8823宗，跌15.9％，绝大部份的主要罪案录得下跌，如行劫、爆窃、强奸、非礼、勒索等，诈骗案亦录得轻微下跌，但凶杀、严重毒品罪行及失车则录得上升。

诈骗案轻微下跌 自2019年首次

去年有43212宗诈骗案，较2024年轻微下跌2.9%，是自2019年诈骗案数字逐年上升后首次下跌。损失金额亦录得跌幅，由约92亿元减少至约81亿元，下跌11.3%，其中诈骗案占整体罪案近一半，各分类中占最多为网上购物骗案，有12505宗，增加946宗，上升8.2%。

周一鸣指警方留意到自启德体育园在去年3月开幕，涉及演唱会门票的网购骗案明显增加，去年共有2805宗，按年升61.8%，而损失金额最高是网上投资骗案，有5135宗，上升30.7%，涉及损失达35.8亿元，增加13.2亿元，上升58.4%。网上投资骗案占整体骗案 11.9%，但损失金额占44.1%，平均每宗案件的损失由2024年的58万元升至2025年的70万元。

警务处处长周一鸣（左二）、警务处副处长（国家安全）简启恩（右二）、警务处副处长（管理）陈俊燊（左一）及警务处副处长（行动）叶云龙（右一）向传媒简报2025年香港治安情况。

至于电话骗案则有8621宗，跌6.3%，其中于2024年开始出现的「假冒客服」手法跌20.4%至4440宗。钓鱼骗案及「援交骗案」亦录得跌幅，分别为60%及44.7%。不过，网上求职骗案有4095 宗，上升6.3%，大多数为「刷单」骗案，即骗徒讹称先付款「刷单」购物可赚佣金。

警队就打击骗案订立四大方向，包括打击诈骗产业链、重点宣传、加强使用「防骗视伏App」及积极推动和参与国际合作。周一鸣表示，首先要从源头打击利用电讯网络行骗，警方与通讯办及业界成立工作小组，一直不断研究并实施不同措施，包括商经局将于2026年内提交立法建议，包括降低个人登记电话储值卡数目的上限，及订立新罪行打击不当使用范话卡。

警方亦与银行业界积极探讨如何防止开立傀儡户口。警方与银行业界的讯息交换平台 FINEST 升级版于去年正式推出，银行间的信息共享录得倍数上升，参与的银行数目亦即将由10间扩展至所有28间零售银行。警方自 2023年起与银行联手推出「骗案预警」计划，透过分析傀儡户口的交易，主动联络潜在诈骗受害人，说服他们停止继续转帐予骗徒。在2025年，警方成功劝阻4060宗骗案，阻截骗款达4.8亿元，较2024年上升超过1.5倍，整体骗案的损失金额下跌10.3亿元，近一半的跌幅来自此计划成功减少的损失。

警务处处长周一鸣表示，2025年全港共录得89137宗罪案，较2024年下跌5.9％。卢江球摄

周一鸣又提到，内地学生在电话骗案中的损失金额较本地生高 2.9倍，警方在2025年以预防内地生成为电话骗案受害人进行大量宣传教育工作，包括进行问卷调查、举办讲座、安排防骗雪糕车人校园等。经过整年努力，警方留意到内地生涉及电话骗案的情况有所改善，案件数字及损失金额分别跌9.2%及16.9%，惟警方发现内地生涉及投资骗案的案件数字及损失金额，分别急升3.6倍及6.5倍。警队2026年将调整重点宣传项目，以投资骗案取代内地生作重点宣传目标，务求灵活运用资源，达到最大防罪效果。

警方于2025年10月推出「防骗视伏 App」新功能，包括自动更新用户的数据库及新增举报种类等。在新功能推出后，公众举报的可疑电话号码及网址数量分别大增约60%及一半，纳入资料库的可疑电话号码及网址数量升一倍，更主动找出267个仍未有市民举报的诈骗域名并进行封锁。另外，警队于 2024年底与多个国家及地区成立反诈骗跨境合作平台「FRONTIER+」，2025年首次进行联合行动，拘捕超过1800人。2026年的周年大会将首次在香港举行，警队会抓紧机会强化与不同国家和地区的联动和交流，共同打击跨境犯罪。

至于凶杀案方面，本港录得194宗，当中包括被列作误杀案的大埔宏福苑火灾的168名死者，警方就此火灾至今拘捕16人涉嫌误杀，其余26宗案件，有16宗涉及家庭或亲属暴力。警方指目前只有一宗未被侦破，涉及在2025年6月遇害的49岁非华裔女子。

周一鸣指2025年的整体罪案数字下跌，当中行劫及爆窃是有纪录以来最低。

行劫及爆窃均录跌辐 是有纪录以来最低

行劫案方面，警方共录得66宗，下跌26.7%，是自1969年有纪录以来最低，平均每5.5日一宗，而破案率则高达90.9%。周一鸣提到，情报工作是警队有效打击劫案的关键，在2025年11月，警方透过情报搜集，预先在红磡区埋伏，拘捕8名企图以牛肉刀抢劫38公斤金粉的疑犯。

此外，爆窃案共有816宗，跌33.1%，同样是自1969年以来历史新低。警方于2025年开始利用无人机队展开反爆窃行动，复活节、暑假及圣诞节期间的爆窃案数字亦录得下跌。

警方指在2025年共有2662名青少年因刑事罪行而被捕，跌6.3%，数字是自 1990年有纪录以来最低，反映警队与各界在持续推展青少年防罪灭罪工作方面有一定成效。

截至去年底 国安处拘385人 逾半已被检控

至于国家安全相关情况，自《香港国安法》及《维护国家安全条例》生效后，截至去年底，警方国安处共拘捕385人，超过一半已被检控。周一鸣表示，法庭已经裁定黎智英案件被告罪成并判刑，反映勾结外国或境外势力危害国家安全是非常严重罪行，对于心怀不轨危害国家安全的人，警方会坚决依法采取一切管用措施，执法到底，一定不会手软。

他又指，作为维护国家安全的先锋，警队每个人员必须将使命内化于心，将责任外化于行。去年已经将维护国家安全和爱国爱港元素，纳入警队目标及价值观，并继续放在2025至27年策略方针和处长首要行动项目首位，确保所有人员以维护国安为己任，为警队订立共同一致目标。

周一鸣总结，推行「锐眼」计划后，多类在街道上发生的案件的破案率分别升2.5%至22.8%不等，罪案数字则跌 3.1%至71.8%不等，可见「锐眼」计划为防罪灭罪带来十分正面的作用，香港整体治安情况更趋平稳。

