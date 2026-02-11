尖沙咀女子挨货Van撞倒地 疑乱过马路肇祸
发布时间：14:50 2026-02-11 HKT
尖沙咀发生交通意外。今日（11日）下午1时22分，一辆轻型货车由尖东港晶中心停车场驶出，右转入科学馆道行驶，当驶至科学馆道9号近新东海商业中心对开时，撞倒一名过路女子。救援人员接报指女事主被卷入车底受困，其后赶到现场，将她送往伊利沙伯医院救治。伤者获送院时清醒，但需戴上颈箍及使用氧气罩协助呼吸。
现场消息称，事发时涉事货Van沿科学馆道快线行驶，女事主突然由左边行人路步出横过马路，期间挨撞；怀疑有人乱过马路肇祸。警员正调查意外原因，涉事司机在场协助调查。
