北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡

北大屿山公路发生致命车祸。今日（11日）早上9时30分，一辆绿色新界的士沿北大屿山公路往机场方向行驶，当驶至近东荟城对开时直撞向一辆箭嘴车，的士车头严重损毁，车上27岁男乘客疑无扣安全带，抛离座位冲上车头，撼穿挡风玻璃重创昏迷，救护人员到场将他送往北大屿山医院抢救，但终告不治。而43岁的士司机及41岁工程车司机均轻伤，亦要送院治理。

现场所见，的士车头尽毁，一度起火冒烟，碎片散落一地；而箭嘴车车尾风琴防撞架被撞至变形。消息称，事发时箭嘴车正于快线进行工程，的士载着27岁姓周男乘客往机场，沿上址快线驶至时，的士司机未有留意路况，收掣不及直撞向箭嘴车肇祸。

警方调查后怀疑事发时周男未有佩戴安全带，以致在车厢内被抛起，冲前「顶头槌」式撼爆挡风玻璃，昏迷趴在车头，身上多处受伤，他其后被送往北大屿山医院，惜经抢救后不治。而43岁姓杨的士司机身上多处擦损，而41岁姓杨工程车司机左膝头受伤，两人分别被送往玛嘉烈医院及北大屿山医院治理。两名司机事后均通过酒精呼气测试。警方正调查意外原因，案件由新界南交通特别调查组第一队跟进。