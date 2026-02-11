Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁港岛线物件阻碍路轨 列车服务暂停1小时 湾仔站一度关闭

突发
更新时间：08:57 2026-02-11 HKT
发布时间：06:47 2026-02-11 HKT

港铁湾仔站附近今日（11日）清晨有物件阻碍路轨，导致港岛线列车服务受阻，物件被移除后列车服务逐步回复正常。港铁其后表示，一架钢轨铣磨工程车完成维修保养工作及回程途中，驶至湾仔站附近时，车上人员留意到工程车底部有异常声响，遂作出检查，发现车底部分组件移位，有部分路轨旁设备受损，需要移走物件，并随即进行清理及紧急临时复修工作。

港铁早上6时39分表示，由于有物件阻碍路轨，港岛线湾仔站附近列车服务暂停，其间坚尼地城站来往上环站及鲗鱼涌站往来柴湾站需要10分钟一班车，而上环站往来鲗鱼涌站则暂停服务。列车服务受阻近1小时，至早上7时30分，港铁称在湾仔站附近阻碍路轨的物件已被移除，港岛线列车服务逐步回复正常。

相关新闻 : 港铁港岛线事故｜涉工程车部件移位 隧道信号设备受损 港铁：情况「少见」将跟进调查

港铁表示今早约五时半，一架钢轨铣磨工程车在完成维修保养工作及回程途中，驶至湾仔站附近时，车上人员留意到工程车底部有异常声响，即时进行初步检查，及后工程车驶到侧线后再检视，发现有车底部分组件移位，经过进一步检查后，工程人员亦发现有部分路轨旁设备受损。为确保列车运作安全，工程人员需要移走物件，并随即进行清理及紧急临时复修工作。

港铁提供免费接驳巴士 来往上环站和鲗鱼涌站

期间，港岛线维持部份列车服务，上环至鲗鱼涌站的服务暂停。相关车站加派人手协助，公司亦派出超过30架接驳巴士行走受影响路段接载乘客。大约早上七时半左右，工程人员完成复修工作，港岛线全线列车服务逐步恢复正常。

港铁对港岛线服务受阻一事致歉，指会就事件进行深入全面调查，了解事件经过及原因，并向政府提交报告。工程人员会在今晚收车后，详细检查该工程车，亦会到相关路段作进一步跟进及复修工作。

陈美宝：要求港铁一个月内交报告

运输及物流局局长陈美宝今早在立法会表示，关注港铁湾仔站事故，会要求港铁尽快向外交代，并于一个月内交报告。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
01:19
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
9小时前
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
00:41
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
突发
6小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
10小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
2026-02-10 12:40 HKT
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
影视圈
6小时前
加拿大卑诗省发生校园枪击案，消息指最少有10人死亡。法新社
01:08
加拿大高中枪击案酿10死25伤 消息：男枪手穿女装杀家人再到校行凶
即时国际
5小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
7小时前