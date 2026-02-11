港铁港岛线物件阻碍路轨 列车服务暂停1小时 湾仔站一度关闭

港铁湾仔站附近今日（11日）清晨有物件阻碍路轨，导致港岛线列车服务受阻，物件被移除后列车服务逐步回复正常。港铁其后表示，一架钢轨铣磨工程车完成维修保养工作及回程途中，驶至湾仔站附近时，车上人员留意到工程车底部有异常声响，遂作出检查，发现车底部分组件移位，有部分路轨旁设备受损，需要移走物件，并随即进行清理及紧急临时复修工作。

港铁早上6时39分表示，由于有物件阻碍路轨，港岛线湾仔站附近列车服务暂停，其间坚尼地城站来往上环站及鲗鱼涌站往来柴湾站需要10分钟一班车，而上环站往来鲗鱼涌站则暂停服务。列车服务受阻近1小时，至早上7时30分，港铁称在湾仔站附近阻碍路轨的物件已被移除，港岛线列车服务逐步回复正常。

港铁表示今早约五时半，一架钢轨铣磨工程车在完成维修保养工作及回程途中，驶至湾仔站附近时，车上人员留意到工程车底部有异常声响，即时进行初步检查，及后工程车驶到侧线后再检视，发现有车底部分组件移位，经过进一步检查后，工程人员亦发现有部分路轨旁设备受损。为确保列车运作安全，工程人员需要移走物件，并随即进行清理及紧急临时复修工作。

港铁提供免费接驳巴士 来往上环站和鲗鱼涌站

期间，港岛线维持部份列车服务，上环至鲗鱼涌站的服务暂停。相关车站加派人手协助，公司亦派出超过30架接驳巴士行走受影响路段接载乘客。大约早上七时半左右，工程人员完成复修工作，港岛线全线列车服务逐步恢复正常。

港铁对港岛线服务受阻一事致歉，指会就事件进行深入全面调查，了解事件经过及原因，并向政府提交报告。工程人员会在今晚收车后，详细检查该工程车，亦会到相关路段作进一步跟进及复修工作。

陈美宝：要求港铁一个月内交报告

运输及物流局局长陈美宝今早在立法会表示，关注港铁湾仔站事故，会要求港铁尽快向外交代，并于一个月内交报告。