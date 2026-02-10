体坛名人韦基舜传离世 一生热心体育事务 曾获颁银紫荆星章

香港体坛名人韦基舜，今日（10日）传出离世消息。他一生热心体育事务，曾担任体育评论员和多个体育协会的主席，曾为中国申请主办奥运会出力，亦在奥运直播担任主持。2002年他获颁银紫荆星章，政府表扬他长期积极推动香港运动发展，表现杰出，惟近年他年事已高，甚少公开露面。

生于1933年的韦基舜，出身富裕，家族的二天堂药厂经营制药业，早年负笈美国读经济。大学毕业后返港，其家族开设的二天堂印务，因印刷机未尽其用，决定出版报纸，1960年韦基舜的兄长韦基泽创办《天天日报》及《南华晚报》，并由韦基舜担任社长。1980年代末，他出任香港电台电视部节目《城市论坛》主持而广为人识。

一生与体育结缘 曾获颁银紫荆星章

韦基舜热心于体育事务，并积极参加本地各个体育组织，曾担任乒乓球总会主席、香港桌球总会、香港拳击总会主席以及香港足球总会副会长席等多职，对推动本地体育竞争力，特别是香港拳击运动贡献良多。60年代担任香港拳击会主席期间，更第一次成功取得香港队员参与1964年东京奥运会拳击比赛的资格。他曾多次担任电视体育节目，包括奥运会等的主持人，2001年他亦曾任支持足球博彩合法化同盟召集人。

韦基舜历任港区全国人大代表、全国政协委员，亦曾任香港特别行政区第一届政府推选委员会委员，选出第一任行政长官和临时立法会，于2002年获颁银紫荆星章。近年他在多份香港报章杂志撰写专栏，内容主要为香港历史掌故及香港饮食文化。