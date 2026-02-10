深伪骗局｜诈骗集团诱海外投资虚币呃3400万 警再落案起诉9人明天提堂

警方早前捣破一个跨境诈骗集团，租用九龙湾两工厦单位营运诈骗中心，并利用人工智能（AI）深度伪造（Deepfake）技术，在网上诱骗海外受害人投资虚拟货币，涉款逾3400万港元。警方先后以涉嫌「串谋诈骗」及「洗黑钱」等罪拘捕31名男女，包括港超足球员。至今日（10日），警方表示经进一步调查及征询法律意见后，再落案起诉多9名被捕男女。连同较早前已被落案起诉的5名男女，包括集团主脑、诈骗中心负责人及3名骨干成员，至今共有14名被捕人被落案起诉。

该14名被捕人被起诉「串谋诈骗」罪，而其中4人被加控「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」罪，案件将于明日（11日）在东区裁判法院提堂。

相关新闻 : 诈骗集团「深伪」靓女交友 诱海外投资虚币呃3400万 警拘31人包括港超足球员

警方于1月5日的记者会上表示，诈骗集团的主脑及骨干成员会利用两个诈骗中心，透过不同渠道招揽年轻人加入，新成员无分男女会由集团提供培训，学习如何在不同网上交友平台，以女性身份结识境外的诈骗目标。集团会提供交友攻略及步骤，为了吸引更多目标，亦会有人专责于网上交友平台建立一些人物设定，这些人设有不俗的外貌，声称达到财务自由，有高尚的生活习惯和生活圈子，例如拥有名贵手表、手袋、饮名贵红酒、打哥尔夫球、出席币圈人士的饭局，以及环游世界去旅行等。

早前记者会警方展示的证物：

警方亦发现犯罪集团会透过人工智能AI，以深伪技术变面，制作虚拟相片及影像吸引交友对象，甚至与交友目标进行视像对话。集团运用这些人设、交友攻略和深伪技术，会教导成员以钓鱼形式接触交友目标，并于第一阶段先了解目标的职业、兴趣、家庭状况、感情生活以及性格；经熟络后会再了解交友目标的收入、身家及投资习惯等，最终发现交友目标有潜质和有利可图的时候，则会逐步投其所好，与目标发展网上情缘关系。

之后集团成员会进入第二个阶段，开始与目标分享虚拟货币的投资知识，并声称虚拟货币市场可以轻易赚取可观回报，鼓励并教导目标自己去购买虚拟货币，例如ETH以太币。当目标学懂购买虚拟货币并慢慢放下戒心，集团成员就会向他们推介网上的虚假虚拟货币平台，声称有关平台能够帮目标以质押（staking）形式赚取可观回报，例如是半年超过50%的利息回报，并不断怂恿目标将自己虚拟货币投入这些网上平台的虚拟货币钱包里。

相关新闻：诈骗集团│骗徒笔记列工作目标 希望拥有百万资产

受害人信以为真，结果将大批虚拟货币转入虚假平台提供的钱包地址。由于这些虚拟货币平台是由海外诈骗集团营运，而这些平台声称能够提供的回报根本属虚构，最后受害人血本无归。警方相信犯罪集团的收入，乃根据受害人在虚假投资平台的投资金额，与海外犯罪集团进行拆帐，每次大约可以这样的虚拟货币形式分到四至五成骗款；而集团主脑就会将拆帐收入的某一小部分，在虚拟货币场外交易所OTC转换成现金，以现金形式分发给前线接触受害人的诈骗成员。

警方调查亦发现集团成员将犯罪得益，以现金方式储存于家中的夹万或保险箱，亦会炫富的形式购买各类奢侈品，例如名贵手表，首饰和跑车。