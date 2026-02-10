屯门井头村谋杀｜六旬汉疑遭不锈钢煮食煲重击头部致死 与妻长期拗撬

屯门井头中村发生命案，一名63岁男子昨日（9日）被发现倒毙村屋寓所床上，警方经调查后，相信他被人用钝物重击头部致死，遂以涉嫌谋杀，拘捕死者的51岁妻子。警方从死者的女儿口中得知，二人的关系长期紧张，中间素有积怨，经常为生活琐碎事、陋习及经济问题而有拗撬。探员在单位作出搜证，并检获一个直径19厘米的不锈钢煮食煲，相信为案中凶器。

警方在记者会上表示，昨日（9日）傍晚6时41分警方报获报案，指井头中村一间约300平方呎的平房内，有一名男子昏迷不醒，人员到场发现该名男子头部有严重伤势，当场证实死亡。当时死者的妻子及女儿在场，而妻子向在场人员报称身体不适，头晕呕吐，遂由警员陪同屯门医院治理。

警：疑凶无精神病纪录 与夫经常为生活琐碎事起争执

警方指死者为清洁工人，与51岁无业的妻子及24岁报称学生的女儿，一家三口居住井头中村平房逾20年。死者患有心脏病，妻子则有肾病，双方长期关系紧张，经济拮据，不时发生纠纷，相信凶案发生于2月9日清晨。据死者女儿透露，曾在凌晨2时见过父亲在家中用电话，之后她回房训觉，直到清晨时分突然听到撞击声音，她不以为意训觉，并在早上7时起身上学。直到傍晚放学，她发现父亲倒卧床上，昏迷不醒，头部有明显伤痕，满布血迹，随即报警求助。

法医经仔细调查，相信死者已死去一段时间，与死者女儿的口供吻合，并在现场检获一个直径19厘米的不锈钢煮食煲，相信为案中凶器，会交由政府化验所作进一步化验。警方于今晨以涉嫌谋杀拘捕死者妻子，她现时在屯门医院留医，稍后将暂控她一项谋杀罪。

屯门警区刑事部总督察庄婉娜指疑凶没有任何精神病纪录，双方的关系长期紧张，中间素有积怨，根据二人的女儿透露，他们长期有拗撬，经常为生活琐碎事、陋习及经济问题发生争执。

据了解，姓陈死者在百货公司任职清洁工，因生肖属蛇，花名叫「水蛇」，与妻子及女儿居于上址一村屋。他与妻子感情欠佳，经常吵架，日常更会「分开食饭」、「分床瞓」。陈男的女儿昨日傍晚放学回家，见到父亲倒卧床上，于是向邻居呼救代为报案。

有邻居透露，陈的女儿放学回家后，与母亲大声谈话，疑似吵架，其后得悉陈妻原需在昨日做肾石手术，但未有前往医院，甚至表示：「横掂都死，唔去！」陈的女儿其后入房拿取衣物，准备带母亲入院时，惊见父亲血流披面，倒卧床上。

