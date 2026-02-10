有片│醉汉车厢起飞脚暴打司机 的士直驶辅警总部求救

前日（8日）早上承启道上演一幕醉汉大闹的士车厢兼对司机拳打脚踢闹剧。当日网上流传一段在的士车厢内拍摄的车CAM片段，片中开头已见醉酒男乘客在车厢后座，起飞脚踢向司机两脚，然后从后箍颈拳打司机，司机却未有即时停车，相反全速行驶，一边驾驶一边力抗醉客，直至驶到宏照道香港辅助警察队总部始停车报警求助。警员接报到场，以涉袭击拘捕酒醉语无伦次的高姓（63岁）男乘客，姓陈（40岁）的士司机前额、脸及颈部被抓伤，两人俱送院治理。

全程2分半钟的车CAM片段，显示2月8日早上9时35分，高姓男乘客坐在的士后座车厢，伸右脚踢向男司机的肩膊，连续两脚发出有力的啪啪声，之后坐起身东倒西歪，再扑向前双手箍著司机颈，司机伸手抵挡又被醉客按著手，司机用力推开醉客， 醉客一度倒后坐回车厢，但随即发力再扑向司机拳殴司机，又拉著司机的手，司机扯脱后又被醉客扯着衣领拳殴。

醉客不时扑向前箍著司机颈部，及后司机推开醉客，醉客倒在后座，此时已过了约两分钟，司机终将的士驶到香港辅警总部，并落车报案大叫「救命，打人」，而醉客则一脸茫然坐在车厢，其后更侧身闭眼「睡觉」。影片自此结束。

车CAM片上载后，不少网民认为的士司机被拳打脚踢，仍照样开车是非常危险，「咁都唔停车？」、「醉酒乘客打司机！即刻停车啦咁危险！」、「睇咗几次真系好犀利。俾人追住个头嚟打，都可以只只弯响住胎咁入。 仲可以将乘客安全感（咁）送到目的地。 真系高手中嘅高手。」

警方表示，2月8日早上约9时许，姓高男子醉酒，在朋友协助下从上环登上由陈姓司机驾驶之的士，高男上车后便在车内睡著，直至的士驶近启晴邨才醒来。惟他醒来后，突从后抓著司机的头部和颈部，令司机前额、颈部及面部被抓伤，司机稍后将的士驶到香港辅警总部报案。

警方及救护员到场后，陈姓司机清醒送往联合医院，警方拘捕高男涉袭击，因其处于醉酒状态及语无伦次，同送往联合医院。经调查后，高男获准保释候查，案件交由牛头角分区军装巡逻小队第一队继续跟进。