珍惜生命｜金钟男子伏尸太古广场对开 疑6楼平台堕下

金钟发生堕楼事件。今日（10日）清晨近6时，警方接获报案，指一名男子倒卧在太古广场对开，怀疑从高处堕下。救护员到场后，发现事主头部严重受伤，经检验后证实已当场死亡。

消息指，事主身上有一张附近酒店的房卡及电话，警员随即按房卡资料到酒店了解，证实死者是56岁姓朱男子，得悉他与兄长一同入住该酒店。警方翻看附近的闭路电视，发现朱男凌晨5时许独自离开酒店，到达太古广场6楼的平台，其后堕楼。警方调查后知悉朱男生前患有情绪病，案件暂时没有可疑，其死因有待验尸确定。交由中区警区杂项调查队跟进。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk