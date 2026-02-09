Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜柴湾峰华邨14岁少女堕楼 倒卧棚架保命

突发
更新时间：08:41 2026-02-09 HKT
发布时间：08:41 2026-02-09 HKT

今日（9日）凌晨4时30分，柴湾峰华邨晓峰楼一名少女堕楼，倒卧在大厦棚架上，保安员报案。救护员到场，发现该名14岁少女清醒，连忙将她送往东区医院治理。人员没有检获遗书，经初步调查，相信少女从单位堕下，正调查事件原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
11小时前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
21小时前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
11小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
14小时前
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
影视圈
16小时前
锦绣花园失水︱大部分水管属私人铺设 水务署：要求署方维修是本末倒置
社会
10小时前
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
即时国际
18小时前
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
时事热话
17小时前