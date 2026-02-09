珍惜生命｜柴湾峰华邨14岁少女堕楼 倒卧棚架保命

今日（9日）凌晨4时30分，柴湾峰华邨晓峰楼一名少女堕楼，倒卧在大厦棚架上，保安员报案。救护员到场，发现该名14岁少女清醒，连忙将她送往东区医院治理。人员没有检获遗书，经初步调查，相信少女从单位堕下，正调查事件原因。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk