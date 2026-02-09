珍惜生命｜柴湾峰华邨14岁少女堕楼 倒卧棚架保命
更新时间：08:41 2026-02-09 HKT
发布时间：08:41 2026-02-09 HKT
发布时间：08:41 2026-02-09 HKT
今日（9日）凌晨4时30分，柴湾峰华邨晓峰楼一名少女堕楼，倒卧在大厦棚架上，保安员报案。救护员到场，发现该名14岁少女清醒，连忙将她送往东区医院治理。人员没有检获遗书，经初步调查，相信少女从单位堕下，正调查事件原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
2026-02-07 12:00 HKT
谭校长爱驹初配纪仁安
14小时前