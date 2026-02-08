生蚝食物中毒︱Chef's Cuts两分店接连爆食物中毒 食客心惊：生蚝就唔敢食

本港近日接连发生多宗涉及生蚝的怀疑食物中毒个案，其中位于启德AIRSIDE的Chef's Cuts，有6名男女进食生蚝后，先后出现腹泻、腹痛、呕吐、恶心和发烧等病征，而黄竹坑THE SOUTHSIDE分店亦有5人上月底进食生蚝后疑食物中毒。《星岛头条》今日到启德AIRSIDE的Chef's Cuts分店了解，见到餐厅仍有营业，餐牌上显示店内所售的生蚝均来自西班牙、爱尔兰及法国。记者致电到餐厅了解，职员指现时已没有供应生蚝。

食客吴先生表示，自己经常光顾Chef's Cuts，从新闻得知有食客在餐厅进食生蚝后出现腹泻呕吐等食物中毒的征状，「可能会小心啲唔敢食，生蚝就唔食喇，应该系入口货来源问题，至于本地𠮶啲（生蚝）一定煮熟先食啦」。

位于启德AIRSIDE的Chef's Cuts，早前有6名男女进食生蚝后，先后出现腹泻、腹痛、呕吐、恶心和发烧等病征。黄文威摄

涉事餐厅今日仍有营业，餐牌上显示生蚝来自西班牙、爱尔兰及法国。

食客吴先生表示自己不敢进食生蚝。

衞生防护中心总监徐乐坚医生表示，过去数周录得的食物中毒个案持续增加，由去年12月底每周录得平均一宗个案，上升至上月每周平均4宗，2月首周更急增至27宗个案。过去三周已录得34宗食物中毒个案，共影响108人，当中88%即30宗与诺如病毒相关，共94人受影响。调查发现上述与诺如病毒相关的食物中毒个案，受影响人士全部在潜伏期内曾食用生蚝。

徐乐坚指，由于蚝只以过滤大量海水的方式进食，如果养蚝或采蚝的水域水质带有病原体，这些物质便会在蚝的体内积聚。生或未彻底煮熟的蚝是高风险食物，进食受污染及未经煮熟的蚝，可能感染经由食物传染的疾病，例如诺如病毒、甲型肝炎病毒或其他细菌。他呼吁市民应提高警觉，尽量避免进食生蚝或未彻底煮熟的双壳类海产。

