海关关长陈子达率Customs YES团员参加保良局慈善步行 寓运动于公益实践社会责任
更新时间：17:06 2026-02-08 HKT
发布时间：17:06 2026-02-08 HKT
海关关长陈子达昨日（7日）率领多位海关关员与Customs YES 会员，一同参加「保良局慈善步行」，并担任主礼嘉宾，为活动主持起步礼。
活动以「Snoopy 新春游」为主题，迎接即将到来的农历新年，传递「新开始、新希望」的美好寓意。活动由沙田马场作为起点，参加者沿住城门河一路步行，途经沙田多个著名地标，到达终点沙田公园。陈子达与各位海关关员及Customs YES 会员走足全程，展现海关团队强大的凝聚力及合作精神，其间所有人边行边聊天，气氛轻松又热闹，真正做到寓运动于公益，实践社会责任，惠泽社群。
