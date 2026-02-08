Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网宣年初一金钟站放炸弹 War game男被控炸弹吓诈罪 周一提堂

突发
更新时间：10:23 2026-02-08 HKT
发布时间：10:23 2026-02-08 HKT

一名线上游戏玩家在游戏群组中，声言会在农历年初一于港铁金钟站放炸弹。中区警区重案组接手调查案件后，在前日（6日）拘捕31岁姓钟本地男子。今日（8日）早上，警方称该名被捕人已被暂控一项「炸弹吓诈」罪，案件将于明日（9日）上午在东区裁判法院提堂。

中区警区刑事总督察许诺昨日在记者会讲述案件表示，今年1月27日，警方接获市民网上举报，指在玩手机线上游戏期间，发现一名玩家在游戏群组中，声称会在农历年初一于港铁金钟站放炸弹。中区警区重案组第三队随即接手调查案件，进行大量情报分析后，于上周五（6日）在沙田区拘捕一名31岁姓钟本地男子，并在其住所检获三支仿制枪械。被捕男子仍然被扣查，钟男无业，与家人同住穗禾路的住宅单位。

重案组侦缉督察熊斯达表示，警方接获罪案讯息举报后，随即部署大量军装人员，包括军装巡逻小队、冲锋队、反恐特勤队等，到相关地铁站及附近一带进行大规模搜索，最后并没发现任何可疑物品。

中区警区重案组人员，透过网上情报分析，成功锁定该疑犯身份，昨晚在沙田区拘捕他，涉「炸弹吓诈」，在执行搜查令搜查其住宅期间，捡获共两支仿制步枪、一支仿制手枪，仿制枪械的零部件，包括弹夹、枪管、枪托、气罐及塑胶子弹等。警方亦同时检取ｗar game用的战术头盔、背心、腰带，但未有检获制造炸弹的危险品。

稍后警方会将检取到的枪械，交由军械法证科进行检验，以查看有关枪械是否符合相关法例规定。综合现阶段调查，警方相信该被捕男子单独行事，并无其他同党，他亦是一个军事装备及线上游戏的狂热者。

 

