将军澳生物柴油公司烧油意外 男工遭沸油溅中 多处二级烧伤送院

突发
更新时间：04:42 2026-02-08 HKT
发布时间：04:42 2026-02-08 HKT

将军澳发生工业意外。今日（8日）凌晨1时许，据报骏宏街22号、ASB 生物柴油（香港）有限公司正进行烧油化验期间，一名男职员爬梯视察烧油情况时，不慎被滚烫的废油溅到身上，导致受伤。伤者自行离开，并报警求助。

救护员接报到场，姓曾（33岁）男子左手、左脚及腹部二级烧伤，清醒由救护车送往将军澳医院治理。案发位置设有CCTV录影，警方将案件列作工业意外，交由劳工处跟进。

将军澳生物柴油公司烧油期间，男职员爬梯视察被沸油溅伤。黎志伟摄
将军澳生物柴油公司烧油期间，男职员爬梯视察被沸油溅伤。黎志伟摄
现场是骏宏街22号ASB 生物柴油（香港）有限公司。
现场是骏宏街22号ASB 生物柴油（香港）有限公司。

翻查资料，该公司于2007年成立 ，透过回收废食用油，将回收的废油脂再生而成绿色能源。

