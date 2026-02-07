大埔粉面店疑现鼠踪 食环署今派员巡查：食物室不洁已检控 疑有鼠迹未见鼠只

近日网上流传一段影片，指大埔区一间具有名气的老字号粉面店的厨房出现多只老鼠，在装有食材的胶桶上「开餐」，其后又有人拍到多个凤爪排骨盅饭被放在后巷一架手推车上，旁边为一桶厨余，衞生欠佳。事件引来区内居民热烈讨论，店家其后在facebook发声明，承认将凤爪排骨饭放置于手推车上实属疏忽，并向顾客致歉，但相关老鼠影片则质疑属AI生成或剪辑，属恶意诽谤，已就事件报警求助。食环署回复《星岛头条》表示，今早派员到该食肆视察，其间发现事涉食肆食物室不洁，已根据《食物业规例》（第132X章）提出检控，同时又指未有在食肆内发现鼠只活动，但有怀疑鼠迹，已向持牌人进行衞生教育并指示其进行清洁。

有关影片长约20秒，片中见到6只老鼠进食桶内食材，大快朵颐，之后又在厨房内流窜，如入无人之境。另外，有网民表示曾见过涉事食肆将多个凤爪排骨盅饭放在后巷一架手推车上，旁边放有一个装满厨余的胶桶，环境极之恶劣。拍片的片主指，当日半夜经过上址经过，见到有大批老鼠出现，于是将情况拍低，直言「无花无假」，「仲有好多喺炉头上面喉管走嚟走去」。

不少网民认为老鼠横行的情况非常夸张，令人哗然，「搞啲咁嘅嘢。好地地干干净净做食市唔得嘅咩？」、「呢间超级污糟成日都见有人讲食到有曱甴」、「咁光猛都敢出黎开餐，应该系日日帮衬嘅熟客仔」、「只只都肥肥白白，证明呢度伙食几好」。

涉事食肆发声明：疑AI合成恶意诽谤 已就事件报警

据了解，涉事的粉面店位于大埔广福里，是区内具有名气的老字号，除提供鱼旦及其他粉面之外，还提供蒸饭等食品。今日（7日）早上涉事粉面店在社交媒体发出「严正声明及致歉启事」，承认将凤爪排骨饭放置于手推车上实属疏忽，并就此向顾客致歉，以及改善相关处理流程、加强员工监督与再培训，杜绝同类事件再次发生。但对于有关老鼠的影片，店家则表示是恶意诽谤，强调片中出现「多项不合理及常见于 AI 合成内容的情况」，指影片疑为AI生成或剪辑内容，已就事件向警方报案及委托律师跟进。

涉事粉面店今日在社交媒体发出「严正声明及致歉启事」。

拍到鼠踪的网民向传媒表示，涉事片段是在去年2月拍摄，当时他在店舖后方停车场等朋友见到老鼠「开餐」的一幕，强调影片「千真万确」并有保留有原档，如店方指控他造谣、或要追究法律责任等，他都欢迎当面对质，亦指可以找专业人士验证真伪。

食环署：食肆疑有鼠迹 未见鼠只

食物环境衞生署就事件回复《星岛头条》表示，食环署留意到社交媒体上流传事涉食肆衞生情况的片段，遂于今早派员到该食肆视察，其间发现事涉食肆食物室不洁，已根据《食物业规例》（第132X章）提出检控。

食环署指人员今日的巡查未有在食肆内发现鼠只活动，但有怀疑鼠迹，已向持牌人进行衞生教育并指示其进行清洁。就该食肆怀疑不当处理食物引致鼠患，调查工作仍在进行中，如有证据会采取进一步行动。食环署亦已加强附近公众地方的洁净工作和放置毒饵，以防治鼠患。署方会持续留意该处的卫生情况。

