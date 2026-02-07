珍惜生命│筲箕湾耀东邨女子爬出屋危坐簷篷句钟 消防救回送院

今(7日)早上7时15分，筲箕湾耀东邨耀明楼，保安报案指一名女子爬出6楼单位窗外，危坐簷篷，消防接报到场，展开游说，其间飞将军游绳而下，与单位的同袍内外夹击，将女事主抱救返回单位内，过程约1小时，其后将女事主送院检查。警方正了解其寻死原因。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk