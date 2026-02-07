油尖警区联同西九龙总区交通部人员昨日（6日）在区内进行代号「动天」（MOVESKY）的打击区内违例泊车黑点行动。

行动期间，人员分别共发出九百八十七张定额罚款通知书及拖走七辆对交通造成严重阻塞的车辆，并拘捕一名56岁非华裔男子，分别涉嫌「驾驶时无驾驶执照」、「驾驶未登记的车辆」及「没有第三者保险驾驶汽车」。

警西九打击违泊黑点 共发987张牛肉干拘一男。警方图片

截至今年一月，油尖警区共发出约一万五千八百二十三张定额罚款通知书及摄录到一百五十三宗司机违例事项，希望驾驶者借此改善可能引致交通意外的不良行为。

油尖警区将持续严厉执法，确保交通畅通及提高道路使用者的道路安全与守法意识，以保障市民安全。警方呼吁驾驶人士遵守交通规则，切勿因一时之便违例停泊车辆。