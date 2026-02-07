Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜机场停车场男子堕楼亡 留遗书疑陷财困

突发
香港国际机场发生堕楼惨剧。昨日（6日）晚上9时许，一名机场保安人员巡逻期间，在畅达路11号一停车场对开路面，发现一名男子倒卧地上，怀疑从高处堕下，随即报警。救护员接报赶抵现场，发现事主已陷入昏迷，立即将其送往北大屿山医院抢救，惜最终回天乏术。

警方经初步调查，证实死者为46岁李姓男子，相信他从停车场的高层建筑堕下。警员在现场检获遗书。

据悉，有人近日受金钱问题困扰，不排除因债务或财务压力而走上绝路。

 

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

