珍惜生命｜机场停车场男子堕楼亡 留遗书疑陷财困

香港国际机场发生堕楼惨剧。昨日（6日）晚上9时许，一名机场保安人员巡逻期间，在畅达路11号一停车场对开路面，发现一名男子倒卧地上，怀疑从高处堕下，随即报警。救护员接报赶抵现场，发现事主已陷入昏迷，立即将其送往北大屿山医院抢救，惜最终回天乏术。

警方经初步调查，证实死者为46岁李姓男子，相信他从停车场的高层建筑堕下。警员在现场检获遗书。

据悉，有人近日受金钱问题困扰，不排除因债务或财务压力而走上绝路。

