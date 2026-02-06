Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣甸山嘉云台外籍男堕楼 送院后不治

突发
更新时间：23:28 2026-02-06 HKT
发布时间：23:28 2026-02-06 HKT

今日（6日）晚上10时许，警方接获报案，指一名61岁外籍男子于渣甸山白建时道33号嘉云台的高处堕下，倒卧地上，昏迷不醒。救护员到场将她送往律敦治医院抢救，可惜最终不治，警方正调查男子身份及其堕楼原因，现场没有检获遗书。

女子送院抢救后，最终不治。黄文威摄
女子送院抢救后，最终不治。黄文威摄

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
12小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举 久未现身面容有大变化 积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
8小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
13小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
23小时前
中国掌握全球最完整稀土产业链。路透社
共同社：中国已批准多项对日稀土出口
即时国际
9小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
19小时前
李龙基感情受挫再堕电讯「赠机」陷阱  被收数公司追讨两万  疑签名遭盗用报警求助｜独家
02:30
李龙基感情受挫再堕电讯「赠机」陷阱  被收数公司追讨两万  疑签名遭盗用报警求助｜独家
影视圈
10小时前
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
18小时前