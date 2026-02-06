Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙湾车火｜焚毁货车现油缸等入油工具 消防：为流动非法加油站 将果断执法

突发
更新时间：23:09 2026-02-06 HKT
长沙湾鱼类批发市场今日（6日）发生火警，多辆车被焚毁，两名男伤者身体多处地方二级烧伤，情况危殆。消防处下午指现场没有自然起火原因，火势不正常蔓延，加上在现场有助燃剂，认为起火原因有可疑。消防处在晚上再表示，人员在其中一辆严重焚毁的轻型货车上发现油缸、油枪及油喉等入油工具，相信其为非法改装而成的流动非法加油站，强调从事非法加油活动罪行严重，将会根据相关条例向有关人士提出检控，果断执法。

相关新闻 : 长沙湾车火｜两伤者身体多处二级烧伤 消防火势不正常蔓延 现场有助燃剂

一名非华裔男子烧伤，清醒由救护车送往伊利沙伯医院治理。黄文威摄
消防处称今日下午3时23分接报，指长沙湾钦州街西回旋处发生火警。消防处在接报后5分钟到场，并于3时44分将火救熄。消防处共调派12辆消防车及4辆救护车，出动54名消防员及12名救护员，动用两条喉及两队烟帽队。经调查后，相信火警涉及6辆货车及一辆私家车，两名男子身体有多处烧伤，清醒送院。

消防：会向有关人士提出检控

消防处消防队长梁楠卓表示，消防于现场找到怀疑易燃液体燃烧过的痕迹，并在其中一辆严重焚毁的轻型货车上发现油缸、油枪及油喉等入油工具，相信其为非法改装而成的流动非法加油站。由于火势蔓延速度不正常，不排除轻型货车曾载有大量燃油。

 

消防处强调从事非法加油活动罪行严重，将会作出详细调查，包括向两名伤者与涉事车辆的关系及起火时情况，亦会根据相关条例向有关人士提出检控，果断执法。由于相信起火原因有可疑，案件亦已交予警方跟进调查。

相关新闻 : 长沙湾鱼类批发市场7车起火 黑烟冲天远处清晰可见 2人受伤送院

梁楠卓又指，消防处近日发现市区不时出现由七座位的私家车或轻型货车改装而成的非法加油站，不法分子会将装满油的油缸，收藏在私家车或轻型货车后排位置，极不通风，强调非法加油站并无装设加油站专用的消防装置及设备，而用作改装而成的车辆经常会停泊在路旁甚至民居附近，一旦发生火警，有可能波及附近建筑物，造成严重人命伤亡与财物损失，对市民构成严重风险。

消防处提醒市民切勿光顾非法加油站。如发现怀疑非法燃油转注活动，可透过消防处24小时「油击」举报热线5577 9666举报，或使用「火警危险电子投诉平台」的「油击」举报眼，向消防处提供资讯、上载相片或影片，携手打击非法燃油转注活动。

