海关率代表团赴广州 出席2026年APEC海关程序小组委员会第一次会议

突发
更新时间：22:09 2026-02-06 HKT
发布时间：22:09 2026-02-06 HKT

2026年是亚太经合组织（APEC）「中国年」，由中国担任会议东道主，会议以「建设亚太共同体，促进共同繁荣」为主题。海关助理关长(税务及策略支援)吴镇华于2月4日率领代表团到广州出席2026年亚太经合组织海关程序小组委员会第一次会议，并与各成员经济体的海关机构就促进便利商贸、创新科技应用、推动绿色海关等范畴的协作和发展进行交流。

吴镇华在会议上以讲者身分参与专题讨论会时表示，香港海关正朝着智慧海关方向发展，并利用大数据及人工智能提升通关效率和加强执法能力，席间与各成员经济体海关代表就建构智慧海关的经验、优势、挑战和应对方案等议题作深入交流。

此外，代表团于2月5日的会议上提出一项由香港海关建议的「亚太经合区单一窗口推行最佳实践」倡议，旨在整合各经济体「单一窗口」的发展情况，分享最佳实践方法，以优化各成员经济体「单一窗口」的运作，及加强各「单一窗口」系统的互联互通。商务及经济发展局亦派员参与会议，加强与各成员经济体在「单一窗口」方面上的合作及沟通。

海关指会继续深化与区内海关机构的交流和合作，致力促进物流与经贸发展，发挥香港作为超级联系人和超级增值人的作用。

