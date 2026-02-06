警破钓鱼机赌档集团拘27人 涉租工厦旧单位经营 聘内地旅客「睇档」

一个活跃于西九龙的犯罪团伙，以本港多区的工厦及旧式单位经营非法钓鱼机的赌博场所，雇用多名持双程证来港的旅客，协助经营赌博处所及处理犯罪得益，之后会利用傀儡户口收取赌客的赌款，其后将款项转入多个傀儡户口，并安排不同的内地人士以现金形式提取犯罪得益。警方在行动中拘捕18男9女，包括1名团伙主脑及8名骨干成员。

警方指由于不法分子利用工厦单位及旧式楼宇经营非法赌档，影响民生。九龙城警区刑事部去年10月起，进行深入调查及情报搜集，掌握犯罪团伙的犯罪手法及模式，在过去一星期捣破5个由集团所经营的非法钓鱼机赌档及一个位于红磡区工厦单位内的钓鱼机储存仓，检获37部钓鱼机及1万港元现金，共拘捕20人，包括4名赌档负责人及16名赌客，其中两名赌档负责人持双程证。

同时，警方发现两名团伙骨干成员，负责在不同赌场内收购赌客的银行户口，又会威迫利诱赌输钱的赌客，交出其银行户口以作洗黑钱。警方以涉嫌｢串谋洗黑钱｣将他们拘捕，并在其住所内搜获3万多元港币现金、19部手提电话、以及多张属于他人的银行提款咭。

同日，警方拘捕犯罪团伙的主脑，并成功捣破一个位于何文田区的员工宿舍。警方于主脑藏身的地点及员工宿舍内，共搜获约10万元港币现金、与非法钓鱼机赌档相关文件如租单、电费单、水费单等、与钓鱼机有关的物品及一些傀儡户口的提款卡。探员并在员工宿舍内拘捕一男一女，包括负责到银行提取现金的骨干成员。

另外，警方拘捕两名傀儡户口的持有人，经调查后发现，怀疑其户口于过去半年间共清洗约300万元港币的黑钱。

整个行动中，警方共拘捕27人，分别为1名团伙主脑、8名骨干成员、2名清洗黑钱的傀儡户口持有人及16名赌客，年龄介乎30至72岁，其中4名骨干成员持双程证，涉嫌「串谋洗黑钱」、「营办及管理赌博场所」及 「在赌博场所内赌博」。其中3名本地男子及1名内地女子已被控相关罪名，案件已于2月5日在九龙城裁判法院提堂，其余被捕人已获准保释候查。