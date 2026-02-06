受害人$3500买2张演唱会飞被呃$30万 警打击网上购物骗案拘156人

警方发现近年网购骗案中涉及演唱会门票占所有相关案件逾六成，反映骗徒擅长利用市民对热门活动的渴求。而骗案发生主要平台，排名首三位是 Carousell 占三成，Instagram及Facebook亦分别各占两成多，其中有受害人以3500元在网上购演唱会门票，其后骗徒不断用不同借口，声称受害人转帐不成功，要求受害人多次转帐，最终导致受害人损失30万港币。警方于过去三周展开大型执法行动，打击网上购物骗案，以「以欺骗手段取得财产」、「串谋欺诈」及「洗黑钱」等罪拘捕156人，共侦破269宗骗案，涉及骗款超过600万元。

网络安全及科技罪案调查科总督察孙伊琪讲述案情时表示，今年一月一连三个星期，网罪科联同各总区进行一个代号「黑剑」的全港性大型执法行动，重点打击网购骗案以及相关洗黑钱罪行。行动中共拘捕156人，包括108男48女，年龄介乎14至75岁。被捕人士涉嫌干犯以欺骗手段取得财产、串谋诈骗、洗黑钱等罪行，涉及共269宗网购骗案，相关损失金额超过港币600万元。

调查发现相关收款户口是过往曾经处理超过港币2500万怀疑犯罪得益。被捕人中有126人为傀儡户口持有人，大部分报称无业(有48人) ，相信犯罪集团利用部分市民想揾快钱心态，招揽他们协助接收骗案款项。

今次行动中，网罪科透过情报分析，发现上述269宗网购骗案当中，有大概一半案件即128宗，由12名属于5个组别的本地骗徒操作，他们在网上平台声称出售热门商品，如演唱会门票、相关应援物品等。五个组别中，部分以小组形式犯案，包括情侣或朋友，他们主要透过主流网购平台设局。手法简单直接，并且把握消费者急于购得心仪物品、及追求快捷便利心态，不断催促事主尽快付款，务求达到揾快钱目标。

其犯案手法首先会在网购平台假扮成卖家，声称有商品出售，当受害人向他们表示有兴趣交易时，他们就会要求受害人转用其他通讯软件倾谈交易细节，从而避过网购平台保障买家的措施。其后，骗徒就会向受害人提供户口号码，叫受害人将相关购物的款项存入等傀儡户口。最后，当受害人付钱后，骗徒随即失去联络，受害人最终白白付钱，而收不到任何货品。

其中一单网上购买演唱会门票的骗案中，受害人在社交平台见到有人放售演唱会门票，起初受害人将大概港币3,500元，转帐到指定帐户作为两张演唱会门票的货款。其后骗徒不断用不同借口，声称受害人转帐不成功，并要求受害人多次转帐。最终导致受害人损失30万港币。

经过情报分析，以及系深入调查，网罪科于1月28日展开拘捕行动，在全港多个地点以「串谋诈骗」以及「洗黑钱」罪名拘捕12名人士包括8男4女，年龄介乎18至43岁，涉嫌参与128宗发生于2025年1月至9月的网购骗案，并且利用至少13个属于自己以及傀儡户口接收骗款。行动当中，警方亦检获多部手提电话作为证物。警方相信今次是次大型行动，已成功打击一批活跃于本地网购平台的骗徒。

网络安全及科技罪案调查科警司张巧仪表示，2025年嘅1月至11月，警方录得的网购骗案数字为11,449宗，占整体网上骗案四成，损失金额约港币3亿5000万元。2025首11个月对比起2024年同期上升约8%。但对比之前一年的27%升幅，已有明显放缓。网购骗案升幅有所放缓，相信除了因为警方执法行动之外，亦都因为警方一直积极与网购平台，社交平台业界的共同努力的成果。

202５年警方已要求平台移除超过10万个怀疑是骗徒所使用的帐户及其所使用的专页。除罪案趋势外，警方亦做了网购骗案数据分析，识别高风险陷阱令市民可以提高警惕。

网购骗案中主要商品是演唱会门票，占所有相关案件的63%，反映骗徒擅长利用市民对热门活动的渴求。其次系电子产品，占比约9%。而骗案发生主要平台，排名首三位是 Carousell 占30%，Instagram，Facebook分别有25％及22%。有关受害人年龄分布则以21至30岁的年轻群组，占比高达44%，是最主要受影响群体；其次是31至40岁，占27%；11至20岁的青少年亦占16%。

大概六成受害人在30岁或以下，警方分析认为与他们生活及消费习惯有很大关系，他们是网上消费及社交平台活跃用户，习惯在网上寻找优惠购物，因此接触骗局机会较多；演唱会门票正是他们高度关注的商品，加上门票往往限量发售，抢购时容易心急，忽略查证卖家及交易渠道，一般言些社交平台互动设计都偏向方便、互动、社交化，尤其年轻人主要用作分享生活，追踪自己有兴趣的歌手、品牌，成为日常生活一部分，对平台充满熟悉感及信任，骗徒觑准这一点， 走入这些平台，在市民最无戒心时进行诈骗。

2026年将会有多场演唱会举行，包括本地歌手、外国知名歌手及组合。骗徒好可能会趁机作案，警方呼吁各主办单位、歌手提醒自己的乐迷，要小心网上购票骗案。另外即将来临的农历新年，相信有不少市民会利用网上平台办年货，令骗徒有机可乘。警方有三个防骗建议：

1.最好透过官方销售渠道或者信誉良好的平台购物

2.网上付款时，切勿轻易将银行帐户资料、短信验证码等个人敏感信息透露予其他人

3.尽可能选择当面交收

网络安全组高级督察梁蒨怡讲述网络安全教育活动时指出，今年首季推出的网络安全运动「守网季2026」。活动以「守网联盟」为主题，联同政府部门、公营机构及企业，线上线下同步推进，打造全城参与的网络安全盛事，期望透过「一加一大于二」的协同效应，提升市民对网络威胁的辨识与应对能力。



