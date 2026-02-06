警油麻地扫黄 拘34岁本地女涉卖淫

油尖警区特别职务队人员今日（6日）在油麻地一带展开扫黄行动，打击街头卖淫活动。行动中，人员在砵兰街拘捕一名34岁本地女子，涉嫌「为不道德目的而唆使他人」，并在砵兰街一个单位内检获一批证物，包括避孕套及湿纸巾。被捕人现正被扣留调查。



人员亦于庙街、上海街一带加强巡逻，以打击流莺问题。街头卖淫行为乃油尖警区重点打击目标之一，警方会继续留意相关情况及果断执法。