西九龙交警设路障打击酒驾药驾 拘17男

西九龙总区交通部人员于过去两星期（1月23日至2月5日）在区内展开执法行动，打击酒后驾驶及药后驾驶等违例行为。人员在区内多个地点设置路障，并重点巡查酒吧一带，截查车辆及向驾驶人士进行随机酒精呼气测试。



行动中，人员共拘捕17名男子，年龄介乎21至56岁。被捕人当中，8名男子涉嫌「酒后驾驶」被捕，其余9人则分别涉嫌「停牌期间驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」、「危险驾驶」及被发现为通缉人士。所有被捕人已获准保释候查，须于三月上旬向警方报到。



警方呼吁驾驶人士时刻保持自律，谨慎驾驶，以保障自己及其他道路使用者的安全。农历新年期间，警方将加强执法，严厉打击不负责任的驾驶行为。



警方提醒，市民欢度佳节时，如曾饮酒或身体不适，应改用公共交通工具。根据香港法例第374章《道路交通条例》，药后驾驶、酒后驾驶或危险驾驶一经定罪，最高可被判处监禁及取消驾驶资格。