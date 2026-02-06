珍惜生命│大角咀28岁青年堕楼 当场不治
发布时间：07:29 2026-02-06 HKT
大角咀发生堕楼案。今日清晨5时许，洋松街1-19号形品星寓保安报案，指发现一名男子倒卧屋苑地面，怀疑从高处堕下。
救护员接报到场，经检验后证实男事主当场死亡。警方以绿色胶布盖掩死者遗体，经初步调查，事主姓邓（28岁），相信他由上址一单位堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。
据了解，男事主与妻子同住在屋苑内，事发时妻子不在家。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
