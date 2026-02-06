Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油麻地回收金属趸船二级火 消防海陆两路灌救  六日内第二宗

更新时间：06:00 2026-02-06 HKT
发布时间：06:00 2026-02-06 HKT

油麻地避风塘发生趸船火警。周五（6日）凌晨4时许，一艘停泊于海辉道新油麻地公众货物装卸区对开的趸船突然冒烟起火，消防接报后以「二级船火」规格动员，派多辆消防车及灭火轮由海陆两路赶赴现场，开喉射水灌救。火警中暂无人受伤及毋须疏散，起火原因仍有待调查。

金属货物起火狂冒烟 消防吁市民关窗镇定

凌晨4时19分，消防处接报指新油麻地公众货物装卸区一艘离岸约数十米的趸船，船上一批金属回收货物起火并冒出大量浓烟。现场消防灭火轮即时开喉，陆上消防泵车亦启动攻喉笔向船只喷水，至清晨5时许行动仍在进行中。

由于火场产生大量烟雾，消防处特别发出通知，呼吁受烟雾和异味影响的市民关闭门窗及保持镇定。

经初步调查，警方相信无证据显示案件涉及刑事成分。

六日内第二宗 现场距离仅数个泊位

值得关注的是，这已是该处短短六日内发生的第二宗类似事故。本月1日（周日）凌晨，同一装卸区亦曾有载满回收金属的趸船起火，当时大火焚烧逾4小时，产生的焦味甚至随风飘到对岸的上环一带，导致多名港岛居民误报火警。

据悉，今次起火的位置与上宗火场仅相距约三、四个泊位。虽然两宗意外并非同一船只，但短时间内接连发生涉及金属回收物料的船火，情况引发外界关注。

