警旺角捣百家乐赌场拘21人 最老赌客78岁
更新时间：01:23 2026-02-06 HKT
发布时间：01:23 2026-02-06 HKT
发布时间：01:23 2026-02-06 HKT
旺角警区特别职务队周四（5日）在区内展开代号「蓄势」（FULLBOOM）的打撃赌博行动，突击搜查旺角道一单位，捣破一个怀疑非法百家乐赌场。
行动中，人员拘捕二十一人，包括三名本地女负责人，年龄介乎59岁至64岁，涉嫌「管理赌博场所」、「协助经营赌博场所」。另外六名本地男子、十名本地女子及两名内地女子，年龄介乎21岁至78岁，则涉嫌「在赌博场所内赌博」被捕。所有被捕人现正被扣留调查。
人员在行动中检获两张百家乐枱、面值约二万四千元的筹码、约二万六千元现金及一批赌具。
警方重申，根据香港法例148章《赌博条例》，经营赌博场所及在赌博场所内赌博属严重罪行，前者一经定罪最高可判罚款五百万元及监禁七年，后者一经定罪最高可判罚款三万元及监禁九个月。警方呼吁市民守法，严格遵守相关规例。警方将继续严正执法，打击各项非法活动。
最Hit
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
2026-02-04 13:06 HKT
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
14小时前