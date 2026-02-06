上水疑因连环车祸塞爆 网民鼓噪：塞到完全唔识郁

上水区周四晚（5日）发生严重交通大挤塞，区内多条主要干道自晚上7时许开始陷入瘫痪状态。疑因接连发生多宗交通意外，导致鸡岭回旋处及大头岭回旋处一带交通「打困笼」，车龙倒灌至市中心多处，直至晚上10时许才陆续回复正常。有被困车龙的市民形容现场「完全唔识郁」，更有乘客因久候无果，无奈选择在高速公路下车徒步离开。

鸡岭回旋处成重灾区 小巴困45分钟未能离场

据网上流传图片及网民报料显示，今晚放工繁忙时间，上水交通几近陷入停顿。其中鸡岭回旋处被指是「重灾区」，有网民怒轰该处是「反人类设计」。不少归心似箭的市民在网上大吐苦水，有人表示「七点上车，7时45分都仲未出上水」，亦有人指其同事转乘小巴往元朗，结果「上咗小巴45分钟先可以离开上水中心位置」。另有网民指：「上水多处撞车，繁忙时间完全瘫痪。」

受路面挤塞影响，小巴站及巴士站均出现候车人龙。由于车流「塞到爆」，有部分甚至在高速公路或回旋处边缘被逼停车，让无法忍受长时间等待的乘客下车步行。有网民形容：「大家都十分鼓噪，市民冇办法下要在高速公路、鸡岭回旋处下车。」

警证宝石湖路两宗意外 运输署：多条道路挤塞

对于今次大塞车原因，网上一度传出区内接连发生4宗车祸。警方证实，晚上7时许及8时许，上水宝石湖路先后发生两宗交通意外，位置分别在桥面及近大头岭巴士站附近。意外涉及私家车、小巴及轻型货车，幸好事件中无人受伤，惟意外占用行车线导致交通受阻。

运输署早前发出通告，指受意外影响，上水多处交通繁忙，受影响范围包括大头岭回旋处、鸡岭回旋处、扫管埔路、百和路、马会道、彩园路、宝石湖路、新运路、新丰路及龙琛路一带。随着事故现场清理完毕，车龙于晚上10时许开始消散，区内交通始陆续回复正常。