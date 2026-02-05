屯门青山18岁青年堕崖一度抓紧树枝 直升机救起送院 疑受学业压力困扰

今日（5日）中午12时10分，警方接获报案，指一名男子在屯门青山寺径附近山头堕崖，一度抓紧树枝高呼救命。救援人员到场协助救援，政府飞行服务队亦派出直升机协助，经一轮搜救，最后至下午3时许将事主救起，他清醒被送往屯门医院救治。

据了解，事主为一名18岁姓陈青年，疑受学业压力所困扰，昨晚他在房内放低纸条后便离开寓所。家人四出寻人无果，只好到警署报案。至今日中午，有行山人士经过青山寺径附近山头先，见到他被困崖边于是报警。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk