撞车碰瓷党｜保险业吁勿无理索偿 举例有人索$50万仅获$3.5万 惟要赔$60万讼费

警方商业罪案调查科今日（2月4日）拘捕一对「撞车碰瓷党」夫妇及两名医生同党，涉嫌串谋诈骗。同场的香港保险业联会行政总监刘佩玲提醒市民，不要以为保险公司收到一些没有理据或夸大索偿会置之不理，保险业界其实会认真调查搜证，即使在民事诉讼期间，业界也会提供资料给法庭，让法庭了解索偿是否夸大或有可疑。

刘佩玲举例，以往有个案在法庭审理时，索偿人要求超过50万元赔偿金，但保险公司提供资料后，法庭不信纳索偿人说法，最后只判3.5万元的赔偿，但要赔偿保险公司超过60万元律师费，得不偿失；另外，过往亦索偿人受律师或他人挑拨，夸大自己伤势索偿，但最终得到很少，大部分用于法律费用上，真正受益的未必是索偿人本身，因此千万不要因为小事而以身试法。

警务处商业罪案调查科警司冯培基（右）及香港保险业联会行政总监刘佩玲（左）交代案情。曾志恒摄

刘佩玲又称，香港保险业联会内有一个预防保险索偿诈骗的侦测系统，透过人工智能大数据协助侦测可疑的索偿个案，并透过内部机制取得相关资料，因而今次可以快速将该对可疑夫妇的所有个案资料，转交给商业罪案调查科调查，对此感谢警方快速果断执法。

警务处商业罪案调查科警司冯培基亦提醒市民，任何人用欺骗手段并意图诈骗，包括提交失实或虚假的资料及文件，借以夸大索偿金额，或者串谋其他人士诈骗，即干犯《盗窃条例》欺诈罪，或普通法下的串谋诈骗罪，一经定罪最高可被判监14年。商业罪案调查科仍在审视大量可疑个案，如有发现任何人士涉及欺诈，或者涉嫌协助或教唆其他人士欺诈，定会果断执法。