撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网

警方今日（2月4日）晚上7时联同香港保险业联会，在湾仔警署交代一宗拘捕3男1女（37至69岁）涉嫌串谋诈骗案件。据悉案件涉及撞车碰瓷党，分别为两名索赔人及两名医生同党。警方表示，两名索赔人为一对年均37岁夫妇，分别报称的士司机及护士，涉及22宗申索个案，警方在夫妇住所检走大批财物，并拖走妻子名下一部的士调查。

警务处商业罪案调查科警司冯培基表示，目前警方检视的此类可疑交通索偿个案已增至超过100宗，包括保险业界转介个案及市民报案。当中，警方发现一对本地夫妇涉及22宗申索个案，时而报称是一架私家车或一架的士的司机乘客，时而报称是路人，都在上述22宗轻微交通事故中自称受伤。其后，涉事司机向保险公司民事索偿。

22宗相关事故发生在近4至5年内，而民事索偿则于近1年多时间发起。当中最高一宗超过30万元，索偿范围包括汽车维修费、病假期间损失收入、律师医疗费等。由于部分个案仍在申索阶段，故未有确实总金额。

警方最初检视其中一个案时，发现夫妇曾使用虚假文书，包括虚构的车房单据及收入证明，并使用多张医生纸以获取长期病假，其后再调查揭发更多同类个案。至今早警方收网，搜查全港多个地点，包括涉案医务诊所及车房，并拘捕3男1女，包括上述夫妇及两名56及69岁医生同党，检走大量文件及收据。

被捕夫妇均37岁，分别报称的士司机及护士，警方在他们住所检走30万元现金、两只名表及一批金器，亦拖走妻子名下一部的士以待检验。 四人正被通宵扣查。

「撞车碰瓷党」近日引起警方关注，疑犯讹称在交通事故中受伤，甚至丧失工作能力，以索取天价赔偿。保安局局长邓炳强早前透露，多宗个案均涉及一间律师楼和数名医生，更有人索偿逾20次，均涉及撞伤颈部，「照计一个人无理由咁黑仔，日日出街都被人撞亲条颈」，相信涉及有组织行骗。

警务处商业罪案调查科今年1月27日亦曾联同香港保险业联会召开记者会，当时提到有个案最高索债金额达80万元。香港保险业联会呼吁司机及车主保护自己，如没有直接发生交通意外而亦被人索偿，在收到警方报案通知及告票，或第三者索偿，应立即通知保险公司，提醒车主千万不要因小失大。

