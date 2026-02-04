1989年龙虾湾谋杀案｜重温《星岛》昔日报道 泰国落网疑犯为主谋 为报复累死党囚终身

泰国警方本周二（2月2日）拘捕一名非法入境的62岁香港男子，据悉他是1989年轰动一时龙虾湾谋杀案的最后一名潜逃疑犯的梅耀强。翻查《星岛》昔日报道，梅耀强是谋杀案主谋，至于死者则是26岁男子雷育才，怀疑梅不满被雷诬陷至惹官非，因而连同另外3男诱骗雷至龙虾湾狠下杀手，其后潜逃泰国。同案另一名落手男子杨国翔，是梅的同窗好友，早于2000年在内地落网，被解返香港受审后于2001年被囚终身。

1989年8月31日：小童嬉戏揭发命案

1989年8月31日下午1时许，数名于海滩嬉戏的小童在后滩岩石间发现一具男性尸体，随即通知附近游艇上一名男子报警。警方到场后，见岁死者伏卧沙滩，身穿白色衫、黑色裤及布鞋，下半身遭沙泥掩埋，双手被红色尼龙绳反绑，颈部与头部亦被尼龙绳及胶袋紧缠。其后再发现死者双脚同样受缚，胸口有多处瘀伤。

由于死者身上无财物，警方曾派遣大批警员在现场展开地毯式搜索，惟无所获。随著天色转暗且恐潮涨影响，尸体其后由水警轮移送至水警基地，再转送殓房。案件由九龙重案组跟进调查，验尸证实死者为窒息致死，其头骨有4寸长破裂，脑部亦受损。

1989年9月1日：重案组追查迅速拘两人

九龙警察总区重案组接报调查，在附近寻获被烧毁车辆，及于清水湾一垃圾站发现一把染血铁铲。警方初时怀疑死者是被毒枭杀害的警方线人，经追查确认他只是尖东么地道一间酒楼的部长，为26岁男子雷育才（花名「阿财」）。同年8月30日，4名男子将死者诱骗至龙虾湾「讲数」，其间死者遭杀害并被弃尸沙滩。

据悉警方破获此宗命案颇为意外。8月31日凌晨时分，警方在西贡设置路障截查车辆时，曾将4名男子的姓名及有关资料登记。至下午凶杀案被揭发后，警方怀疑该四名男子有可疑，即根据资料追查。结果在晚上时分及翌日凌晨，分别于旺角及土瓜湾拘捕两名涉案男子，并追查在逃两男。

2000年4月29日：凶犯之一杨国翔潜逃逾11年落网

1989年被捕的两名男子，分别为孙伟立（案发时19岁）及蔡天成（案发时25岁），其中蔡天成误杀罪成囚8年，孙伟立则无罪释放。至于两名在逃男子，分别名为杨国翔（案发时24岁）及梅耀强。其中在2000年4月29日，杨国翔在内地落网。

2001年12月6日：助死党报复惹祸 杨国翔囚终身

杨国翔其后被解返香港受审，案件2001年4月24日提堂。案情指，杨国翔当年为西贡一海鲜酒楼主任，与梅耀强是同学、死党和街坊关系。梅耀强因犯行劫接受感化，求职甚难，杨国翔遂安排梅在其酒楼工作。其间，梅耀强声称自己是冤枉，自己遭雷育才诬蔑，杨国翔因而答应协助殴打雷育才。

2001年4月25日《星岛》报道：《替友出气肇事 流亡中泰越 杀人疑犯潜逃12年落网》

案发当晚梅耀强邀约雷育才外出饮酒，杨国翔加入后提议前往西贡。梅耀强另邀约孙伟立和蔡天成，一行五人驾车抵达龙虾湾。梅耀强等4人原计划殴打雷育才并勒索了事，但因雷育才反抗，众人以尼龙绳捆绑雷育才身体，并胶纸封口，其后乱铲狂殴约20分钟至雷失去反应，4人见状遂草草将雷埋于沙滩下。

杨国翔其后看新闻得知雷已死亡大惊，遂用假证件经澳门、珠海、广州潜逃至泰国，曾在当地华侨工厂工作，又辗转流亡越南，最终偷渡至番禺被公安拘捕。他曾向警方坦言自己已不想亡命天涯，「这处匿藏，那处匿藏是很辛苦」。最终在2001年12月6日，杨国翔谋杀罪成，被判终身监禁。

2001年12月7日《星岛》报道：《埋尸龙虾湾 潜逃11年 部长谋杀「二五仔」囚终身》

2026年2月2日：另一凶犯梅耀强 潜逃37年泰国落网

主犯梅耀强潜逃37年，天网恢恢，据《曼谷邮报》等泰国传媒报道，现年已62岁的梅耀强，已于2026年2月2日在曼谷农卓区被捕，将被押返香港，自此1989年龙虾湾谋杀案所有疑犯均已落网。

1989年龙虾湾谋杀案最后一名潜逃疑犯梅耀强于泰国落网。《曼谷邮报》图片